Yelle maman pour la 1ère fois : tendre vidéo de bébé et message pour un jour spécial...

Pour rappel, c'est en novembre 2021 que Yelle avait annoncé qu'elle allait devenir maman pour la première fois Celle à qui l'on doit les tubes Je veux te voir et A cause des garçons écrivait alors sur les réseaux sociaux : "Mes chers amis. En 2022, Grand Marnier et moi allons travailler sur un nouveau projet. Un projet très spécial. Je vais devoir me détendre pendant un petit moment, jusqu'à ce que je puisse retrouver l'énergie nécessaire pour poursuivre ma tournée. Dès que possible ! Vous savez à quel point nous aimons être avec vous tous. Et en attendant, nous allons enregistrer de nouvelles chansons, et programmerons certainement des sessions en livestream, tout ça. On vous aime pour toujours, à très bientôt."

Toutes nos félicitations pour cette heureuse naissance !