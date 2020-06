Yohan : Mort de la star de la K-Pop, du groupe TST, à 28 ans

Kim Jeong-hwan, plus connu sous le nom de Yohan, est mort à l'âge de 28 ans. Il faisait partie du groupe de K-pop TST. C'est le label de l'artiste, KJ Entertainment qui s'est chargé de diffuser l'information. "Nous sommes tristes d'annoncer la plus triste des nouvelles. Le 16 juin 2020, le membre du groupe TST Yohan a quitté cette terre. Sa famille fait difficilement son deuil", a-t-il été expliqué, sans que les causes ne sa mort ne soient révélées.

Le corps de Yohan serait au Severance Hospital de Séoul (Corée du Sud). Le chanteur devrait être enterré au cours d'une cérémonie cimetière de Yongin, le 18 juin prochain. Yohan avait connu la gloire lorsqu'il avait rejoint la scène de pop coréenne en 2013, avec le groupe NOM (No Other Man).

Il était le membre du groupe TST, composé de six personnes, depuis 2017. C'est avec eux que l'artiste a connu ses plus grands succès, notamment avec leurs EP Time's Up et Wake Up. Plus récemment, le groupe avait dévoilé le single Count Down, en janvier 2017. Malgré la crise du coronavirus, les TST communiquaient régulièrement avec leurs fans sur les réseaux sociaux.

La mort de Yohan s'ajoute tristement à celles d'autres stars de la K-pop. Ces derniers mois ont été marqués par les suicides de trois autres artistes de K-pop, notamment celui de Goo Hara. Le suicide est la première cause de décès chez les Sud-Coréens de moins de 40 ans, selon un rapport de Kostat daté de septembre 2019.