Yohann Cabaye : Le footballeur en couple... mais toujours marié à son ex Fiona ! Explications

En février 2021, à l'âge de 35 ans et après 17 ans de carrière, le footballeur Yohann Cabaye a pris sa retraite. C'est désormais auprès de sa belle Laetitia et ses enfants qu'il passe du bon temps. Mais alors qu'il coule des jours heureux avec sa moitié, son ex-femme Fiona Cabaye porte toujours son nom. En story sur Instagram lundi 26 avril 2021, elle s'explique.

Lors d'une session questions/réponses avec ses 18 500 abonnés sur le réseau social de partage d'images, la jolie blonde devenue coach bien-être est interrogée sur son activité mais aussi sur sa vie personnelle. Ainsi, un internaute lui demande pourquoi elle porte toujours le nom de son ex-compagnon Yohann Cabaye alors qu'ils ne sont plus ensemble depuis 2016. La réponse est toute simple ! "Je ne suis pas encore divorcée, explique Fiona. Donc ce nom est mon nom d'usage étant donné que tous mes papiers sont à ce nom-là."

Ce n'est pas l'unique raison. En effet, Yohann Cabaye et Fiona ont eu ensemble trois enfants : Myla (11 ans), Charlize (7 ans) et Romy (5 ans). Les trois filles portent elles aussi le nom de leur célèbre papa. Et la maman estime "porter le nom de [ses] enfants". "Ce n'est peut-être pas une raison valable pour vous, mais c'est mon choix... Nous sommes une famille et je suis 'maman Cabaye' comme m'appelle ma fille", précise-t-elle.

Yohann Cabaye pas divorcé de Fiona mais en couple avec Laetitia

Rappelons que l'ancien international français et la mère de famille sont séparés depuis 2016, alors qu'ils s'étaient mariés en juin 2010. Déjà donc cinq ans de rupture, mais toujours pas de divorce. Fiona Cabaye n'a pas donné d'explication sur le sujet, et Yohann Cabaye n'a pas non plus pris la parole à ce propos.

Depuis cette séparation, le sportif sacré champion de France avec Lille et le Paris Saint-Germain a refait sa vie. En 2016, peu après l'officialisation de sa rupture avec Fiona, Yohann Cabaye présente Laetitia, celle qui partage désormais sa vie. Ensemble, les amoureux ont eu deux enfants : Linoï (4 ans) et Maïan (3 ans). Lors de l'annonce du couple à l'époque, la maman de Myla, Charlize et Romy avait crié à la tromperie, indiquant par ailleurs que Laetitia était l'une de ses "anciennes amies".

Aujourd'hui, Fiona, qui est aussi la grande copine de Capucine Anav, est célibataire. Toutefois, elle se dit prête pour une nouvelle histoire d'amour, même avec "un homme plus jeune", comme demandé par un fan. "Plus jeune, plus vieux... Le plus important est qu'il me rende heureuse et qu'il accepte mon trio de girls", conclut-elle.