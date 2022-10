Yseult : "Psychologiquement détruite", la chanteuse prend une décision qui brise le coeur des fans

Le public aurait dû la retrouver au mois de décembre sur la scène du Zénith de Paris. Mais le planning vient d'être légèrement modifié. Le dimanche 23 octobre 2022, la chanteuse Yseult a effectivement révélé qu'elle souhaitait prendre du temps pour elle et cesser de parcourir les salles de tout le pays. Sur son compte Twitter officiel, l'artiste de 28 ans, interprète des titres Corps et Pause x Kiss en duo avec Eddy de Pretto a dévoilé, avec une très grande franchise, les raisons de cette décision importante.

C'est surtout à cause de mon ancien entourage

"J'ai mis fin à ma tournée car ma santé ne me permettez plus d'honorer les concerts, explique Yseult sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout à cause de mon ancien entourage que j'ai pris la décision de mettre fin à ma tournée car je ne pouvais plus continuer la tournée en étant psychologiquement détruite." La chanteuse a débuté sa carrière en 2014 et n'a, depuis, plus cessé de donner de la voix. Elle avait, par exemple, été récompensée d'une Victoire de la musique, dans la catégorie Révélation féminine durant l'année 2021 - elle était également nommée dans la catégorie Chanson originale pour le titre Corps. Un titre prônant l'acceptation de soi et de ses rondeurs.

J'étais prise d'une colère vive et intense

Avant de reprendre la route pour assurer les dates de sa tournée, Yseult a fait un petit tour du côté des Etats-Unis, dans la ville de Los Angeles. C'est là-bas, en constatant une différente de mentalité certaine, qu'elle est parvenue à faire le point... et qu'elle a compris qu'il devenait primordial de prendre soin d'elle. Et rien d'autre. Notamment en se séparant de quelques personnes, professionnellement parlant. "Je ne voulais plus continuer ma tournée et ou sortir des projets avec mes anciens partenaires, à toujours me pousser à bout, à mettre en péril ma carrière, ma santé et ma réputation, poursuit-elle. Durant la période de développement de mes projets, j'étais prise d'une colère vive et intense." La suite de ses aventures se fera donc, dans la sérénité, quand le temps viendra.