Yves Calvi : Pourquoi son vrai nom, imprononçable, a dû être changé...

Animateur phare du paysage audiovisuel français, Yves Calvi officie à la radio depuis les années 1980 et sur France Télévisions depuis le début des années 2000. Aujourd'hui présentateur de L'Info du vrai, il décrypte quotidiennement l'actualité en clair et en direct sur Canal+. Dimanche 8 décembre 2019, l'animateur de 60 ans était invité sur le plateau de Vivement dimanche pour discuter de son actualité avec Michel Drucker.

Un moment confidence durant lequel Yves Calvi a révélé pourquoi il avait choisi de prendre le pseudonyme "Calvi" qu'il tient de son père. "À Radio France International (RFI), j'ai été engagé sous notre vrai nom de famille qui est Krettly", commence-t-il à expliquer. Malheureusement, on lui a très vite fait remarquer que son nom était imprononçable. Ainsi, après avoir obtenu l'accord de son père, Yves Krettly est devenu Yves Calvi.

"Il y avait quelque chose qui n'accrochait pas dans mon nom. Quand j'arrive à France Info, je suis engagé pour être présentateur. On a des petits jingles (...) et la voix féminine enregistre avec mon nom. Elle me dit : 'Yves, c'est impossible. Ça ne tombe jamais juste. Pourquoi tu ne prends pas le pseudonyme de ton père ?' J'ai appelé mon père. Je lui ai demandé si je pouvais reprendre le pseudonyme. Il m'a dit oui. Je peux vous dire que ça a changé ma vie professionnelle", déclare-t-il.

Aujourd'hui, Yves Calvi est une figure incontournable de la télévision française. À tel point que, pendant un certain temps, des rumeurs l'ont pressenti pour remplacer Jean-Pierre Pernaut à la présentation du 13h de TF1. Pourtant, après avoir quitté la chaîne d'info LCI, c'est sur Canal+ que le présentateur a trouvé son bonheur depuis 2017.