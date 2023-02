Yves Camdeborde & Sébastien Chabal : des stars des cuisines comme vous ne les avez jamais vues !

À VOS POÊLES, 3, 2, 1... PARTEZ !

Tout commence quand deux amoureux du bien manger et du cuisiner vrai se retrouvent autour d'un repas au restaurant. Après quelques discussions diverses et variées, Sébastien Chabal reproche aux restaurateurs de ne pas cuisiner suffisamment de légumes. Parce que contrairement à ce que pense les gens, Sébastien n'est pas qu'un viandard, il adore les légumes et l'aventure à suivre va le confirmer !

Pour lui prouver le contraire, Yves Camdeborde lui propose de venir chez lui et de lui cuisiner un plat à base de légumes. Quelques jours plus tard, les équipes de Sitram et les deux compères se retrouvent chez le grand chef restaurateur. Yves Camdeborde passe alors à la phase préparation : il épluche, coupe, émince, glace, fait revenir... c'est la danse des produits sur le plan de travail. Et ça, pour le plus grand plaisir des yeux et de l'odorat aussi ! Sébastien hume, goûte, il s'en donne à coeur joie avec les produits éparpillés autour de lui. Les produits bruts éveillent ses papilles avant la dégustation du plat cuisiné !

Pendant ce temps-là, les petits légumes d'hiver reviennent dans la cocotte SITRAM. Ça mijote, ça mijote ! Vous vous demandez sûrement de quels légumes il s'agit... Et bien rien d'autres que des navets, des topinambours, du chou, des carottes agrémentés de marrons, de gingembre, de citronnelle...

Avouez, ça vous met l'eau à la bouche. Alors imaginez en cuisine ! Allez, place au plaisir, place à la dégustation. Une bouchée, puis deux, puis trois, quatre, cinq... Sébastien Chabal ne s'arrête plus. Il est conquis par le plat d'Yves Camdeborde. Les équipes de SITRAM, sur place aussi, sont aussi invitées à goûter et elles sont sous le charme. Fine connaisseuse de la gastronomie française, l'équipe reconnaît la qualité du plat préparé, qui mêle à la fois gourmandise et audace.

Carton plein pour Yves Camdeborde ! Dans cette lancée positive, il propose de continuer l'expérience tous ensemble. Tous les mois, ils se donneront rendez-vous, le 21 précisément, pour cuisiner ensemble un nouveau légume de saison. Chaque mois donc, un légume star dans l'assiette préparé avec amour par Sébastien Chabal et Yves Camdeborde avec la présence des équipes de SITRAM.

Ces vidéos seront disponibles sur les comptes Instagram de la marque SITRAM et sur son site anniversaire.

Cap de reproduire ces petits plats à la maison ?