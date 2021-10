Yves Camdeborde : Son fils Baptiste fiancé à Tatiana, demande romantique en pleine savane !

Grande nouvelle ! Baptiste Camdeborde, le fils du célèbre chef Yves Camdeborde, s'apprête à célébrer prochainement son mariage ! C'est en story sur Instagram que la belle annonce a été faite... par la future mariée elle-même.

En ce mois d'octobre 2021, alors que voyager semble moins contraignant qu'en début de crise sanitaire liée à la Covid-19, Baptiste Camdeborde s'est envolé vers la Tanzanie avec sa compagne Tatiana. Le couple découvre les paysages à couper le souffle, entre safari, eau turquoise et parc naturel. Mercredi 20 octobre 2021, ils ont opté pour une activité qui marquera à jamais leur vie. En effet, Baptiste Camdeborde et son amoureuse ont eu la chance de profiter d'un safari en montgolfière ! Et alors qu'ils découvraient de haut la beauté tanzanienne, une jolie scène s'est produite : le jeune homme de 31 ans a demandé Tatiana en mariage !

Pas d'images de ce moment intime, mais la belle partage en story sur son compte Instagram une jolie photo de couple. Les amoureux s'embrassent tendrement tandis que Tatiana s'affiche avec une superbe bague au diamant étincelant. "Oui dans le ciel de Tanzanie", lance-t-elle. Baptiste Camdeborde est donc fiancé à sa compagne !

Rappelons qu'en plus d'être amoureux, le duo travaille ensemble. En effet, en plus de son activité de sous-directeur général de l'Hôtel Le Relais Saint Germain, établissement appartenant à son célèbre papa Yves Camdeborde, Baptiste tient avec Tatiana un kiosque de vente au Champs de Mars, tout près de la Tour Eiffel. Crêpes, barbe à papa, glaces, bonbons, boissons fraîches ou chaudes sont proposées aux touristes et autres.

Baptiste Camdeborde est fiancé, et en route pour le mariage avec Tatiana ! Nul doute que lors du grand jour, il pourra compter sur la présence de sa soeur Quitrie (24 ans), sa mère Claudine, son père Yves Camdeborde et sa femme Sophie.

Toutes nos félicitations !