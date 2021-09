Yves Montand : "Le métier et ses proches ont tourné le dos à Benjamin Castaldi et à sa mère"

En 2004, Benjamin Castaldi et sa maman Catherine Allégret ont publié deux livres, dont le contenu révélait des détails peu glorieux à propos d'Yves Montand. La comédienne, héroïne de la série Demain nous appartient et fille adoptive de l'artiste, expliquait notamment qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles quand elle était enfant. L'une des situations qu'elle décrivait correspondait, en tout cas, à un viol sur mineure selon l'article 222-2 du code pénal, comme le précise le journal Le Figaro. Et forcément, ces écrits ont eu des répercussions.

Figure du septième art dans les années 1970, Catherine Allégret n'a plus tellement joué au cinéma après la publication de son ouvrage intitulé Un monde à l'envers. "Depuis, le métier et les proches de Montand ont tourné le dos à Benjamin Castaldi et à sa mère, explique Costa-Gavras dans Le Figaro. Je ne crois pas à leurs accusations mais cela a créé une image pas claire autour de Montand. Quand on monte un événement, on se demande si des militantes vont venir protester comme elles le font pour Polanski. Ce n'est jamais arrivé car Montand, c'est trop loin."

Il est penché sur moi, son visage tout près du mien

Fille de Simone Signoret, Catherine Allégret a été adoptée par Yves Montand, son beau-père, en 1987. Elle est toujours, en 2021, l'une des deux personnes ayant un droit moral (et des droits d'auteur) sur l'oeuvre de l'artiste, avec Valentin Livi (32 ans), le fils d'Yves Montand (et Carole Amiel), désormais directeur d'une école de jeux vidéo de Montpellier. Si elle a fini par pardonner les actes qu'elle décrivait, et que Benjamin Castaldi semble lui aussi plus apaisé avec le temps, la comédienne racontait des faits terribles de son enfance, survenus quand elle avait 4 ou 5 ans.

"Il me lave partout. Il est penché sur moi, son visage tout près du mien, il me regarde, et son doigt me fouille, écrivait-elle. Et je ne dis rien. Je n'ai jamais rien dit. Jamais. Est-ce que j'ai saigné ? Je ne sais pas. Je ne saurais dire si l'épisode de la salle de bain s'est souvent répété. Je ne peux pas dire que j'ai été victime d'attouchements de cette sorte pendant ma petite enfance. Je me rappelle avec précision que cette fois-là..."

Retrouvez toutes les informations sur Yves Montand dans le journal Le Figaro du 23 septembre 2021.