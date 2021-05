Yves Noël atteint d'un trouble bipolaire : "J'ai capitalisé sur cette expérience" (EXCLU)

Vous avez vécu une quinzaine d'années difficiles, dès la fin des années 1990...

Tout a commencé début 97 alors que je présentais trois émissions sur M6. Hyperactif, je maintenais mon très haut niveau d'énergie en dormant très peu, dans un certain état d'exaltation, sans savoir à l'époque qu'il s'agissait d'hypomanie. On m'a parfois demandé ce que j'avais pris au petit-déjeuner. Cependant, avec le manque de sommeil, on peut perdre la notion du temps, l'impatience et l'irritabilité augmentent, le niveau d'inhibition baisse et les conduites à risques se multiplient. L'épisode hypomaniaque, ou maniaque en fonction de son intensité, se "paie" ensuite par un épisodes dépressif : épuisement physique et moral, retrait social, idées noires, grosses difficultés à se lever de son lit. A l'époque, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et pourquoi les cycles se répétaient. Il m'a fallu 5 ans pour être diagnostiqué, 17 ans pour me rétablir pleinement.

Un traitement est-il nécessaire au quotidien ?

Ma situation est stabilisée. J'ai un traitement finement réglé, à base de régulateurs d'humeur. Ensuite, j'ai bénéficié d'un accompagnement psychologique, qui peut durer selon les cas pendant des années. Le mien a duré dix ans. Et puis j'ai fait une psycho-éducation dont la grande leçon est : on n'est pas responsable de son trouble mais on est responsable de la façon dont on le gère. Surtout, il est important d'avoir une hygiène de vie impeccable, en particulier respecter son temps de sommeil.

Vous avez deux enfants. Comment leur avez-vous expliqué cette maladie psychique ?

Ma fille a 18 ans et mon petit garçon a 6 ans. Donc je me retrouve à expliquer à nouveau ce qu'il se passe. Maintenant que je suis rétabli, c'est plus facile. Je dis à mon fils que je peux être un peu fatigué, qu'à d'autres moments j'ai beaucoup d'énergie. Je m'excuse si ça peut le secouer un peu. Il sait qu'il peut me dire s'il trouve que je le pousse à faire trop d'activités par exemple. Les enfants sentent très bien dans quel état on est et ils comprennent quels sont nos besoins. Il sait que j'ai une maladie chronique. Son grand jeu, c'est de me donner les comprimés le soir. Il s'amuse à couper les tablettes avec ses ciseaux, il participe.

Quels sont vos projets ?

Je me sens plus en forme qu'il y a vingt ans. Cette expérience m'a beaucoup appris sur moi, sur les autres et sur la vie. Par exemple, je suis plus attentif aux autres, j'apprécie plus les petits cadeaux de la vie. J'étais déjà un homme d'audiovisuel, d'événementiel. J'anime des évènements, des programmes pour des entreprise ou pour le web. Je mène des interviews que je filme, réalise, monte... Je suis également coach professionnel diplômé d'Etat. J'ai capitalisé sur cette expérience de vie. Elle m'a obligé à me réinventer et me sert aujourd'hui à accompagner mes clients dans leur transition professionnelle.

