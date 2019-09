Zahia Dehar : Matinale et radieuse avec l'ex de Kylie Jenner

Après New York, Londres et Milan, Paris vibre pour sa Fashion Week ! Cette folle semaine de défilés et de soirées prisées a commencé lundi 23 septembre 2019. Zahia Dehar y a fait sa première apparition mercredi matin, et fait la connaissance de l'ex-petit ami de Kylie Jenner...

La maison Lanvin a donné le coup d'envoi du troisième jour de la Fashion Week de Paris, édition prêt-à-porter printemps-été 2020. Elle a présenté sa nouvelle collection, pensée par son directeur artistique Bruno Sialleli, à 9 heures 30 au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, dans le 7e arrondissement. Zahia Dehar s'y est rendue.

Toute de Lanvin vêtue, parapluie transparent dans les mains, l'héroïne du film Une fille facile (sorti le 28 août dernier) a inévitablement attiré les regards. Elle a suivi avec attention les passages des mannequins castés pour le défilé Lanvin. À côté d'elle, était assis le rappeur américain (et ex-petit ami de Kylie Jenner) Tyga, venu à Paris pour mener un véritable marathon mode.