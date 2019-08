Zaho en couple avec Florent Mothe : Nouvelles photos de l'adorable Naïm

Zaho et Florent Mothe ne se cachent plus. Depuis qu'ils ont officialisé leur couple, ils s'affichent sans complexe au côté de leur fils, l'adorable Naïm, 1 an. Le samedi 10 août 2019, la chanteuse de 39 ans s'est emparée de son compte Instagram pour dévoiler trois merveilleuses photos de son enfant. Mère et fils sont à Montréal, là où ils habitent, dans un observatoire leur permettant d'avoir une sublime vue sur la ville. Cheveux au vent, ils semblent se faire de grands câlins devant l'objectif. "Un samedi à Montréal, moments précieux, la vraie vie... Ensemble c'est tout", a-t-elle indiqué en légende de ces photos.

Déjà près de 15 000 personnes ont succombé au charme de ces clichés, dont la boxeuse Estelle Mossely (compagne de Tony Yoka) et grande amie de Zaho. "Quelle merveille ce petit garçon", "Une beauté cet enfant", "à croquer ce petit bonhomme", se sont émerveillés les abonnés de la chanteuse en section commentaires.