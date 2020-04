Zazie : Fabien Cahen, Philippe Paradis... Qui sont les hommes de sa vie ?

Artiste incontournable de la musique française, Zazie a côtoyé plusieurs hommes de talent tout au long de sa carrière comme Johnny Hallyday, Axel Bauer ou encore Pascal Obispo. Et côté coeur, qui sont les hommes qui ont partagé la vie de la chanteuse ?

Fabien Cahen, le père de sa fille

En 1999, Fabien Cahen et Zazie entament une belle histoire d'amour. Les deux musiciens accueillent leur premier enfant le 16 août 2002, une fille prénommée Lola. Interviewée par le magazine ELLE, Zazie déclarait avec beaucoup humour qu'elle ressemblait beaucoup plus à son père : "Elle veut du vernis à ongles, des serre-tête, des jupes, des robes qui tournent. Pour ça, elle s'entend bien avec son père qui est aussi très chiffons. Elle ressemble plus à lui qu'à moi !" Après six ans d'amour, le couple se sépare finalement en 2005.

Philippe Paradis, l'ami amoureux

Côté carrière, l'interprète du titre Zen travaille depuis plusieurs années avec une figure emblématique de l'industrie musicale : Philippe Paradis. Amis et collègues de longue date, ils écrivent ensemble plusieurs albums à succès comme Rodéo sorti en 2004 ou Totem sorti en 2007. Leur amitié se transforme peu à peu en idylle romantique. D'ailleurs comme pour officialiser leur relation amoureuse, ils collaborent sur le disque Avant l'amour sorti en 2010. L'artiste expliquait en 2010 au magazine Voici : "On travaille ensemble depuis longtemps et cela nous est tombé dessus comme ça." Malheureusement, après quelques années de vie commune, le couple se sépare. Interviewée par Le Matin, Zazie confiait à propos de cette séparation : "Ça devait arriver. Ça s'est bien passé. On a construit un quotidien entremêlant la vie sentimentale et la musique depuis plusieurs années. Ce nouvel album (Encore heureux) était une manière douce et tendre de se dire au revoir."

Seule et heureuse, Zazie déclarait en 2016 au magazine ELLE être très épanouie dans sa nouvelle vie de mère célibataire. "Je me sens libre d'être célibataire. J'ai 51 ans et je ne manque pas d'amour", déclarait-elle. Zazie l'a rencontré depuis... mais chut, c'est secret !