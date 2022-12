Zazie : La Star Academy "assez humiliante", elle revient sur ses propos cinglants

Il y a quelques semaines de cela, Zazie était invitée à faire un duo sur scène avec l'un des élèves de la Star Academy. Réticente au premier abord, la chanteuse a finalement décidé d'accepter l'invitation. Et c'est sur son tube mythique intitulé Je suis un homme qu'elle a donné de la voix aux côtés de Louis, grand finaliste de cette saison.

Il y a plus de cinq ans, dans l'émission C à Vous, Zazie affirmait trouver la Star Academy "assez humiliante". Mais aujourd'hui, la cinquantenaire semble avoir changé son fusil d'épaule. Preuve en est : elle a énormément apprécié son duo avec Louis, bien qu'elle le connaissait à peine au moment du prime. "On ne fait pas toujours des duos avec des gens qu'on connaît ou avec qui on peut répéter avant. Il faut savoir que sur le plateau, c'est du direct !", a lâché l'interprète de Zen sur les ondes de RTL ce samedi 10 décembre 2022. Agréablement surprise, celle qui a mis ses voisins en rogne pendant le confinement, serait donc vraisemblablement prête à revenir sur le plateau du télé-crochet afin d'accompagner un autre élève.

C'est une énorme machine

Et pour ne rien gâcher, la production avait mis les bouchées doubles pour la venue de tous les artistes. "Il y a en même temps les danseurs, les décos... c'est une énorme machine. Moi, je vais à la télévision quand on me demande de faire mon métier, de chanter, d'accompagner un jeune chanteur. J'estime que c'était tout à fait dans mon éthique", a-t-elle ensuite ajouté.

Rappelons que Zazie a également été coach dans The Voice, un autre célèbre télé-crochet diffusé sur TF1. Une première expérience qui lui a permis de voir la "télé-réalité" sous un autre jour. Et elle fait d'ailleurs son retour dans la saison en cours de tournage avec Amel Bent, Vianney, Bigflo et Oli . "Je n'ai pas changé d'avis mais j'ai un peu affiné la chose, depuis que je fais The Voice, en me disant qu'outre cet aspect télé-réalité, ces émissions parlent de musique. (...) On va chanter avec une petite nana ou un petit gars qui va être mort de trouille, on va l'aider, être pédagogue... ça, c'est quand même une rencontre humaine. À partir du moment où on ne me demande pas d'aller au château de la Star Academy et de participer au fait qu'ils sont filmés H24, ça me va...", affirmait-elle il y a quelques semaines dans les colonnes de 20 minutes.