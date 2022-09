"Je me suis fait défoncer la porte ! " Zazie obligée de déménager, ses voisins ne la supportaient plus !

Interviewée ce vendredi 23 septembre sur les ondes de RFM, dans l'émission Le Meilleur des Réveils, Zazie a fait part aux auditeurs d'un inconvénient particulier qui touche les chanteurs dans de certaines circonstances et dont elle a fait les frais. En effet, alors qu'elle était venue faire la promotion de son mini-album L'EP, l'animateur Albert Spano lui a demandé si son dernier single Let it shine était le titre du déménagement, ce à quoi elle a répondu : "Oui, alors tout est vrai dans ce que je raconte ! J'ai déménagé il y a un an et j'ai redéménagé il y a moins d'un mois. J'en peux plus ! Je suis dans Carton Land, j'hésite même à les défaire du coup ! Non mais j'ai fais une erreur, j'ai oublié que le problème du musicien dans une ville c'est les voisins !"

Ils s'en foutent complètement

"Tu t'es fait virée de chez toi parce que tu chantais trop ?", a réagi Caroline Ithurbide. "Non, mais je me suis fait défoncer ma porte !", a-t-elle révélé, provoquant ainsi quelques rires autour de la table. "Pourquoi tant de haine, tu vis ça quand t'es étudiant. Là tu te dis 'Non quand même j'ai un statut', non pas du tout ils s'en foutent complètement ! Même à 18h quoi, en train de vérifier une tonalité à la main droite au piano donc c'est pas tonitruant non plus" a-t-elle ajouté.



La chanteuse de 58 ans, qui a récemment changé de look, a également été interrogée sur son expérience dans The Voice. Elle va faire son grand retour en tant que coach. "J'ai hésité à redire oui", a-t-elle révélé, précisant qu'elle a eu "immédiatement le sourire" lorsqu'on lui a proposé de faire de son retour en dans l'émission tant que coach. "Puis t'es bien payée !", a rajouté Caroline Ithurbide. "Tu sais que je suis vachement bien payée même sans The Voice, c'est ça qui est fou, c'est un truc de dingue !", lui a répondu l'interprète de Je suis un homme avec beaucoup d'humour.

Pour rappel, elle est maman d'une fille prénommée Lola, née le 16 août 2002 de son union avec le chanteur Fabien Cahen. Elle a également vécu une histoire avec le guitariste Philippe Paradis, dont elle s'est séparée en septembre 2015.