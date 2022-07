Zazie : Les cheveux totalement blancs, elle assume complètement !

Les femmes du milieu artistique sont formelles. Qu'il s'agisse du cinéma, du mannequinat ou de la musique, voir les signes de l'âge apparaître n'est en règle générale pas une bonne chose pour leur carrière. Mais en 2022, le maître-mot est d'assumer. Fini les diktats de la société qui mettent les femmes de plus de 50 ans au placard pour une question d'âge et ça fait beaucoup de bien ! Depuis quelque temps, les plus grandes stars ont choisi d'assumer les effets du temps. Parmi elles, Andie MacDowell ou encore Helen Mirren. Et côté français, Zazie s'y est mise aussi !

La chanteuse de 58 ans a sorti un nouveau single, Let it shine, le 1er juillet dernier. Une heureuse nouvelle pour les fans qui n'attendent désormais qu'une chose : voir leur idole remonter sur scène après des années privées de l'artiste pour cause de Covid-19. En attendant ce rendez-vous, Zazie leur a dévoilé les images du clip dans lequel elle assume pleinement ses cheveux blancs. Adieu coloration, mèche et autres astuces de coiffeur pour contrer les effets du temps. Place à la joie et la vie bien accomplie !