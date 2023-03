Zazie propriétaire d'une maison en Bretagne : "C'est magnifique !", détails sur son achat coup de coeur

Désormais surnommée "Paris Poubelle" dans le monde entier, la capitale ne séduit plus les Français qui préfèrent désormais s'exiler dans d'autres régions. C'est le cas de Zazie qui avait évoqué en septembre 2022 auprès des journalistes du Parisien les raisons de son départ de la ville lumière, une partie de l'année.

Installée en Bretagne plusieurs mois par an, l'interprète du titre Zen expliquait : "Après le premier confinement, j'y ai acheté une maison. Je voulais le bout d'une pointe. Il y a un phare, la mer tout autour, ça souffle, ça change de couleurs toutes les cinq secondes, c'est magnifique ! J'ai emmené mon piano là-bas et l'ai installé avec vue sur la baie. Le problème, c'est que dès que je fais trois notes, je trouve ça super, mais quand je les refais à Paris, ce n'est pas la même chose."

En décembre 2022, elle avait également indiqué être un peu forcée de déménager en raison de son amour pour la musique (très forte). Une passion très prenante pour l'artiste mais qui peut être dérangeante pour son voisinage. "Oui, alors c'est vrai que j'aimerais pas être ma voisine. Je suis quelqu'un de crépusculaire. Cela m'arrive de mettre la musique assez fort. Je pense que cela peut fatiguer le voisin", déclarait-elle sur le plateau de l'émission C à Vous diffusée sur France 5.

Paris - Bretagne

Du coup pour être tranquille, la chanteuse a acheté une maison au nord de Paris. Un havre de paix qui est devenu le pied-à-terre de la coach de The Voice lorsqu'elle est de passage dans la capitale. "Je suis dans le 20e (arrondissement de Paris, ndlr), j'adore cet endroit. (...) J'ai trouvé une petite maison pour avoir un peu moins de murs mitoyens et de problèmes de sons".

Un choix de vie également adopté par Amel Bent qui a récemment confié avoir quitté Paris auprès du Journal des Femmes. "Je suis une banlieusarde donc vivre en plein coeur de Paris n'est plus envisageable. J'y ai habité pendant deux ans mais il y avait trop de bruit et trop de monde, a-t-elle tout récemment confié.

Plus le temps passe et plus les stars s'éloignent de la capitale...