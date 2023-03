"Vivre en plein coeur de Paris n'est plus envisageable" : Amel Bent ne veut plus habiter dans la capitale, ses raisons dévoilées

Vivre à Paris, de plus en plus de stars y renoncent et la grève d'une infime partie des éboueurs, qui a des conséquences impressionnantes sur le non ramassage des ordures, risque d'en convaincre d'autres de s'installer en dehors de la capitale. Ce choix de partir, Amel Bent l'a fait.

Tous les samedis soirs sur TF1 pour la nouvelle saison de The Voice avec Vianney, Bigflo et Oli et Zazie, Amel Bent ravit les millions de téléspectateurs qui suivent l'émission animée par Nikos Aliagas. Et quand elle n'est pas dans les studios de TF1 à repérer de nouveaux talents, c'est dans la banlieue de Paris qu'elle rentré chez elle retrouver son compagnon Patrick Antonelli et leurs trois enfants : Sofia, Hana et le petit dernier Zayn.

Trop de bruit et trop de monde

Au cours d'une interview accordée auJournal des Femmes, la chanteuse de 37 ans s'est confiée sur son choix de ne plus vivre à Paris et les raisons qui l'ont poussée à prendre cette décision. "Je suis une banlieusarde donc vivre en plein coeur de Paris n'est plus envisageable. J'y ai habité pendant deux ans mais il y avait trop de bruit et trop de monde. C'est l'esprit village qui me plait en banlieue. car il y a un côté sécurisant", explique dans un premier temps l'artiste. Amel Bent avoie même avoir eu des envies d'ailleurs, bien plus loin que la banlieue parisienne ! "A un moment j'ai pensé à partir car j'ai eu un coup de coeur pour un village qui s'appelle Carnon à côté de Palavas les flots. J'ai cherché un lieu mais j'ai renoncé car avec mon travail c'est compliqué de partir", confie-t-elle.

Pour ceux qui suivent Amel Bent sur les réseaux sociaux, la chanteuse aime tout particulièrement cette région du sud de la France et s'y rend régulièrement en famille. Notamment quand arrivent les grandes vacances d'été.

De son côté, le compagnon d'Amel Bent se verrait bien vivre loin de Paris, lui qui est originaire de Marseille. "Mon mari est Marseillais et aimerait bien s'installer autour de la méditerranée. Mais moi j'aime bien le périph (rires). Je suis une vraie banlieusarde parisienne car je suis née à l'hôpital Bichat à Porte de Saint-Ouen donc sur le périph ! J'ai donc du mal à m'imaginer ailleurs mais ça viendra peut-être plus tard !", poursuit-elle.

Une tournée sur pause

En plus de faire partie de la nouvelle saison de The Voice, Amel Bent est actuellement en tournée, un projet qui lui tient énormément à coeur mais qu'elle a été contrainte de mettre momentanément sur pause. Une mauvaise nouvelle annoncée sur Instagram cette semaine.

"Je me suis fait un petit bobo que je dois soigner", a-t-elle d'abord annoncé dans une story, ajoutant reporter deux dates. Les nouvelles dates sont au mois de juin prochain ! "J'espère vous retrouver tous en forme et dans la joie", avait-elle ajouté, précisant que son bobo n'était "rien de méchant".