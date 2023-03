Amel Bent contrainte d'annoncer une triste nouvelle : "J'espère vous retrouver"

Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Amel Bent l'a bien compris, particulièrement au cours des dernières heures. D'ordinaire très positive, la chanteuse de 37 ans a dû prendre une décision radicale qui la chagrine sûrement autant que son public, voire plus. La coach de The Voice a pris la parole dans sa story Instagram (voir diaporama) pour annoncer le report de deux de ses concerts prévus dans les prochains jours.

"Je me suis fait un petit bobo que je dois soigner" a-t-elle fait savoir. "Je dois reporter les concerts de ce week-end à Crosne et Longjumeau car avec vous, je veux me donner à 100%." Amel Bent a néanmoins rassuré les nombreux fans détenteurs d'un billet : "Les nouvelles dates sont au mois de juin prochain ! J'espère vous retrouver tous en forme et dans la joie" a-t-elle conclu après avoir indiqué que ce fameux bobo n'était "rien de méchant."

Amel Bent va donc profiter de sa fin de semaine pour se remettre sur pied, reprendre des forces et être au top pour assurer les concerts reportés. Ce n'est pas la première fois que la chanteuse est confrontée à un imprévu de taille lors de cette tournée de son album Vivante. Déjà en novembre dernier, l'un de ses spectacles avait dû être annulé : "Il me semble que c'était une erreur de programmation. Deux choses étaient calées en même temps... J'espère que les Jurassiens ne m'en veulent pas ! Dès qu'on a vu cette erreur, on a tout de suite reporté et trouvé une nouvelle date pour assurer ce concert" déclarait-elle dans une interview pour Voix du Jura. Cette fois-ci donc, pas d'erreur mais un pépin de santé sans gravité qui l'empêche d'assurer son show à fond.

Le public toujours au rendez-vous

On espère (mais on n'en doute pas) que les fans ne lui tiendront pas rigueur mais sa communauté de fidèles est tellement importante qu'elle devrait a priori passer outre ce choix décevant mais nécessaire. Depuis ses débuts et son titre Ma Philosophie, Amel Bent a prouvé qu'elle n'était pas du genre à abandonner. Sans doute l'une des raisons pour lesquelles elle est aussi populaire. Même ses filles, Sofia (7 ans) et Hana (5 ans), connaissent le titre alors même qu'Amel ne leur a jamais fait écouter : "A la maison, on n'a pas la télé, donc mes filles n'ont jamais vu de clips. Et je n'ai évidemment pas de disque de moi. Et c'est dingue, elles connaissent Ma Philosophie par coeur. C'est un mystère pour moi. Je leur ai demandé 'Mais comment vous connaissez cette chanson ?' Elles m'ont répondu 'Maman, tout le monde la connaît.' [...] Le choc." Et la classe aussi !