Diaporama : Amel Bent contrainte d'annoncer une triste nouvelle : "J'espère vous retrouver"

1 / 16 Amel Bent contrainte d'annoncer une triste nouvelle : "J'espère vous retrouver"

2 / 16 Les fans d'Amel Bent, détenteurs de billets pour ses concerts à Crosne et Longjumeau dans le cadre de sa tournée Vivante, doivent être bien déçus Amel Bent - Arrivées au défilé Giambattista Valli Collection Femme Prêt-à-porter Printemps/Eté lors de la Fashion Week de Paris (PFW), France. © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

3 / 16 L'artiste de 37 ans a effectivement annoncé qu'elle était dans l'obligation de reporter les deux shows pour des raisons de santé Exclusif - Amel Bent - Rendez-vous en backstage pour une interview avec Bernard Montiel avant le concert livestream "New Live Experience" à l'Olympia à Paris, diffusé en direct le 6 février sur Canal+ © Veeren Ramsamy / Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

4 / 16 "Je me suis fait un petit bobo que je dois soigner. (...) Je dois reporter les concerts de ce week-end à Crosne et Longjumeau car avec vous, je veux me donner à 100%." Amel Bent contrainte de reporter deux concerts © Instagram

5 / 16 La coach de "The Voice" a quand même tenu à rassurer son public en indiquant qu'il ne s'agissait de "rien de méchant" et que les dates étaient d'ores et déjà reportées au mois de juin prochain Amel Bent (enceinte) lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

6 / 16 " J'espère vous retrouver tous en forme et dans la joie" a-t-elle conclu dans son message La chanteuse Amel Bent venue rencontrer son public pour dédicacer son album et faire des selfies avec ses fans au centre commercial confluence à Lyon le 30 octobre 2021. © Sandrine Thesillat/Panoramic/Bestimage © BestImage, Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage

7 / 16 Une décision qui, aussi triste soit-elle, ne cache heureusement rien de grave ! Exclusif - Amel Bent - Enregistrement de la 2ème partie de soirée de l'émission "La Chanson secrète 9" à la Seine musicale à Paris, diffusée le 27 novembre sur TF1 à 21h05 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 10 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Avec une surprise faite à un couple d'artistes et un anniversaire surprise sur le plateau pour l'un des invités. © Gaffiot-Moreau / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

8 / 16 Exclusif - Amel Bent - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31 à Fontainebleau" au Château de Fontainebleau, diffusée le 31 décembre sur France 2 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage Pour clore cette année 2022 en beauté, France Télévisions, fidèle à son engagement en faveur du patrimoine, offre à son public une soirée de réveillon populaire et festive au château de Fontainebleau, animée par S.Bern. France Télévisions marque une fois encore, au travers de cette soirée exceptionnelle, l'engagement du service public en faveur du spectacle vivant, de la musique et du patrimoine. Les équipes de France Télévisions, d'Electron Libre/Kisayang et de France 2 se sont installées au château de Fontainebleau pour organiser cet événement musical aussi populaire qu'éclectique. C'est ici, au coeur de la salle de Bal, de la galerie François Ier, du grand Escalier ou la cour d'Honneur, que nous allons faire la fête, chanter et danser sur des rythmes disco. Un endroit étonnant, sublimé pour cette soirée, orchestrée par S.Bern entouré de chanteurs, d'artistes aux multiples talents et des danseurs de la troupe du Paradis Latin, sous la direction artistique de K.Ouali ! Les troupes du Paradis Latin, Moulin Rouge, le Cirque d'Hiver Bouglione, le Cirque Phénix et les Folies Gruss, enchanteront ce réveillon avec des visuels magiques au château de Fontainebleau. Pour accueillir le passage à la nouvelle année, un feu d'artifice exceptionnel, d'une dizaine de minutes, sera tiré des jardins du château de Fontainebleau et retransmis sur France 2 et dans plusieurs pays à travers le monde. Ce feu sera spécialement conçu pour les téléspectateurs de France 2 par D.Proteau, directeur artistique de Ruggieri, sur une bande originale créée par le duo de DJs Ofenbach. Quand l'électro rencontre le patrimoine, le résultat est incroyable ! Ofenbach, le duo électro Made In France qui met le feu aux plus grandes scènes internationales avec ses mix, a même été classé par le magazine Vanity Fair en 2018 parmi les 50 Français les plus influents au monde ! Fontainebleau en quelques mots... Haut lieu de l'histoire de France, et joyaux du patrimoine français, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, le château de Fontainebleau a été l'une des demeures emblématique des souverains français de François Ier à Napoléon III. À la fois de style Renaissance, et classique, le château de Fontainebleau témoigne de la rencontre entre l'art italien et la tradition française exprimée tant dans son architecture que dans ses décors intérieurs. L'émission sera diffusée sur TV5 Monde. Evénement en partenariat avec Spotify et France Bleu qui diffusera la soirée en simultané sur son antenne. © BestImage, Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage

9 / 16 Exclusif - Amel Bent - Répétitions de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris, qui sera diffusée le 26 février 2021 sur TF1. Le 2 février 2021 © Gaffiot-Moreau / Bestimage Pour la première fois à la télévision, les plus grandes stars acceptent de monter sur scène pour chanter un duo...sans savoir avec qui elles vont le partager ! Bienvenue dans un cache-cache musical inédit où les artistes et le public iront de surprises en surprises ! Pour chaque duo, les 2 artistes répètent seuls de leur côté, arrivent sur scène sans se croiser et prennent place de part et d'autre d'un mur écran. Ils commencent à chanter alors qu'ils ne savent toujours pas qui est avec eux sur scène ! Leurs voix vont se mêler avant même que les 2 personnalités ne se soient vues ! Sauront-elles se reconnaître ? Comment réagiront-elles quand le mur se lèvera enfin ? Dans " DUOS MYSTERES " tout commence par un jeu avant de basculer dans l'émotion ... Car, bien sûr, tous ces duos mystères ne sont pas associés par hasard ! Les artistes qui partageront la scène sont tous unis par une histoire forte ! Nous allons vous raconter ces histoires, ces parcours de vie, ces liens d'amitié, d'amour ou d'admiration... Le téléspectateur assistera aux premières loges à ce duo unique : il est le témoin privilégié d'une rencontre artistique aussi excitante qu'inattendue. Mais surtout, il pourra lui aussi jouer : pour la plupart des duos, on ne lui dévoilera qu'une seule des deux célébrités et il devra reconnaître à sa voix uniquement l'artiste mystère ! Tendez bien votre oreille ! Saurez-vous deviner avec qui chacune des personnalités partagera l'affiche ? Quelle sera l'émotion des artistes lorsqu'ils se découvriront enfin ? © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

10 / 16 Exclusif - Amel Bent - Enregistrement de l'émission "La soirée extraordinaire : La musique comme vous ne l'avez jamais vue", qui sera diffusée le 30 juin sur M6. Les décors de l'émission apparaîtront en réalité augmentée (AR). Des artistes seront à l'honneur dans cette émission, dans des "décors dignes des effets spéciaux des plus grands films" © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

11 / 16 Exclusif - Amel Bent - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31 à Fontainebleau" au Château de Fontainebleau, diffusée le 31 décembre sur France 2 © Tiziano Da Silva-Cyril Moreau / Bestimage Pour clore cette année 2022 en beauté, France Télévisions, fidèle à son engagement en faveur du patrimoine, offre à son public une soirée de réveillon populaire et festive au château de Fontainebleau, animée par S.Bern. France Télévisions marque une fois encore, au travers de cette soirée exceptionnelle, l'engagement du service public en faveur du spectacle vivant, de la musique et du patrimoine. Les équipes de France Télévisions, d'Electron Libre/Kisayang et de France 2 se sont installées au château de Fontainebleau pour organiser cet événement musical aussi populaire qu'éclectique. C'est ici, au coeur de la salle de Bal, de la galerie François Ier, du grand Escalier ou la cour d'Honneur, que nous allons faire la fête, chanter et danser sur des rythmes disco. Un endroit étonnant, sublimé pour cette soirée, orchestrée par S.Bern entouré de chanteurs, d'artistes aux multiples talents et des danseurs de la troupe du Paradis Latin, sous la direction artistique de K.Ouali ! Les troupes du Paradis Latin, Moulin Rouge, le Cirque d'Hiver Bouglione, le Cirque Phénix et les Folies Gruss, enchanteront ce réveillon avec des visuels magiques au château de Fontainebleau. Pour accueillir le passage à la nouvelle année, un feu d'artifice exceptionnel, d'une dizaine de minutes, sera tiré des jardins du château de Fontainebleau et retransmis sur France 2 et dans plusieurs pays à travers le monde. Ce feu sera spécialement conçu pour les téléspectateurs de France 2 par D.Proteau, directeur artistique de Ruggieri, sur une bande originale créée par le duo de DJs Ofenbach. Quand l'électro rencontre le patrimoine, le résultat est incroyable ! Ofenbach, le duo électro Made In France qui met le feu aux plus grandes scènes internationales avec ses mix, a même été classé par le magazine Vanity Fair en 2018 parmi les 50 Français les plus influents au monde ! Fontainebleau en quelques mots... Haut lieu de l'histoire de France, et joyaux du patrimoine français, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, le château de Fontainebleau a été l'une des demeures emblématique des souverains français de François Ier à Napoléon III. À la fois de style Renaissance, et classique, le château de Fontainebleau témoigne de la rencontre entre l'art italien et la tradition française exprimée tant dans son architecture que dans ses décors intérieurs. L'émission sera diffusée sur TV5 Monde. Evénement en partenariat avec Spotify et France Bleu qui diffusera la soirée en simultané sur son antenne. © BestImage, Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage

12 / 16 Exclusif - Amel Bent lors de l'enregistrement d'un Grand show de Noël "Christmas Show" imaginé par B.Biolay avec une pléiade d'artistes prestigieux au Casino de Paris, France, le 29 septembre 2022, diffusé sur Canal+, le 21 décembre 2022.. © Cyril Moreau/Bestimage No Web pour la Belgique et la Suisse CP: BENJAMIN BIOLAY CHRISTMAS SHOW Un show événement de 90 minutes orchestré par BENJAMIN BIOLAY Mercredi 21 décembre à 21H sur CANAL+ et disponible sur myCANAL Quand Benjamin Biolay fête Noël, c'est sur CANAL+ ! "Depuis toujours, lorsque je suis en concert au mois de décembre, je termine par une chanson de Noël. Ça fait partie de ma culture intime et de ma culture pop... Ça vient de l'enfance, j'ai toujours aimé Noël et son folklore". Pour CANAL+, Benjamin Biolay a orchestré un show exceptionnel, réunissant autour de lui quelques amis venus réinterpréter de grands standards de Noël (mais pas que...). Dans la grande tradition des émissions américaines, BENJAMIN BIOLAY CHRISTMAS SHOW mêle allègrement musique et sketches. De "Vive le vent" à "Last Christmas I gave you my heart", en passant par "Jardin d'hiver", "All I want for Christmas is you" ou encore "Let it snow" et "Paroles, Paroles", Benjamin Biolay et ses invités revisitent de grandes chansons, en solo ou en duo, sur la scène du Casino de Paris, habillée aux couleurs de Noël. Benjamin Biolay sera ainsi entouré de : Amel Bent, Calogero, Jeanne Cherhal, Vincent Dedienne, Pete Doherty et Frédéric Lo, Nicolas Duvauchelle, Élodie Frégé, Ibeyi, Louane, Chiara Mastroianni, Kad Merad, Yael Naim et Melvil Poupaud. Au bar tenu par Jean­Charles Clichet, Benjamin Biolay et ses invités devisent joyeusement autour d'un verre. En deuxième partie de soirée, un film de 52 minutes nous emmènera dans les coulisses du tournage de cette émission exceptionnelle. BENJAMIN BIOLAY CHRISTMAS SHOW Captation réalisée par François Goetghebeur Produite par FLAB PROD / François Benichou et Laurent Armillei © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

13 / 16 Exclusif - Amel Bent chante "Tu l'aimes encore" - Enregistrement de l'émission "M6 sur son 31", présentée par E.Gossuin et diffusée le 31 décembre sur M6 © Christophe Clovis / Bestimage À l'occasion du passage à la nouvelle année, M6 se met sur son 31 et met le feu au Dôme de Paris en conviant les plus grandes stars de la musique dans un grand show musical festif. Au programme, 3 heures de fête pour rendre inoubliable cette dernière soirée de l'année avec de nombreuses prestations live spécialement imaginées pour vous faire danser toute la soirée ! Un show 100% tubes pour faire la fête dans une ambiance de folie ! © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

14 / 16 Amel Bent - Photocall du concert "NRJ Music Tour" à La Seine Musicale à Paris. Le 17 octobre 2022 © Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva / Bestimage

15 / 16 Exclusif - Amel Bent - Backstage - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 13", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 21 octobre sur France 3. Pour cette nouvelle émission de "La boîte à secrets", F.Bollaert accueille Y. Noah, A. Bent et G. Montagné pour une soirée toujours plus festive et émouvante. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage