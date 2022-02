Zlatan Ibrahimovic tout en muscles : une vidéo surréaliste fait le buzz !

Les papys font de la résistance dans le football depuis plusieurs années maintenant ! À 37 ans, Cristiano Ronaldo continue d'enfiler les buts du côté de Manchester United tandis que son rival de toujours Lionel Messi, 34 ans, tente d'emmener le Paris Saint-Germain vers les sommets européens. Mais il y en a un qui est encore plus âgé et qui continue également d'évoluer à un très haut niveau : Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois a fêté ses 40 ans en octobre dernier, ce qui ne l'empêche pas de continuer à jouer pour l'un des meilleurs clubs italiens, l'AC Milan, où il côtoie notamment Olivier Giroud.

Et pour rester en forme, l'ancienne star du PSG s'inflige un entraînement particulièrement intense, comme il l'a montré sur son compte Instagram il y a quelques jours de cela. Dans une vidéo prise depuis une salle de sport, les 52 millions d'abonnés du géant suédois ont pu admirer la forme spectaculaire de Zlatan. Torse nu et accroché par les jambes à un sac de frappe suspendu dans les airs, l'ancien coéquipier de David Beckham fait des remontées de buste qui laissent apparaître sa musculature saillante. "Patience", écrit-il simplement en commentaire, référence à la blessure qui le tient éloigné des terrains pour le moment.

Une vidéo qui fait un gros buzz !

Vu la difficulté des exercices, le père de deux garçons devrait vite revenir sur les terrains en grande forme ! En tout cas, une chose est sûre, sa vidéo a beaucoup plu à ses fans puisqu'en seulement cinq heures, elle avait déjà été visionnée plus de 2 millions de fois sur Twitter et à l'heure actuelle, il y a plus de 14 millions de vues sur la version Instagram. Des chiffres énormes qui montrent bien que le mari d'Helena Seger reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes stars mondiales du football.