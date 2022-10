Diaporama : "Bien sûr j'étais homo" : Pierre Palmade raconte son histoire d'amour singulière avec Véronique Sanson

1 / 30 Pierre Palmade se confie sur son histoire d'amour avec Véronique Sanson dans "La boîte à secrets" présentée par Faustine Bollaert sur France 3. © Purepeople France 3

2 / 30 Exclusif - Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

3 / 30 Mariage Veronique Sanson, Pierre Palmade 1995 - Archive Portrait © Purepeople BestImage

4 / 30 Exclusif - Marc Lavoine, Pierre Palmade - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © C.Clovis-J.Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, C.Clovis-J.Tribeca

5 / 30 Exclusif - Pierre Palmade et Véronique Sanson - People lors du concert de Véronique Sanson au Palais des Sports à Paris.© Cyril Moreau / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cyril Moreau / Bestimage

6 / 30 Exclusif - Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

7 / 30 Exclusif - Marc Lavoine, Alain Lanty - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © C.Clovis-J.Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, C.Clovis-J.Tribeca

8 / 30 Veronique Sanson, Pierre Palmade - Archives © Purepeople BestImage

9 / 30 Mariage Veronique Sanson, Pierre Palmade 1995 - Archive Portrait © Purepeople BestImage

10 / 30 Exclusif - Hugues Aufray, Chantal Ladesou, Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

11 / 30 Exclusif - Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

12 / 30 Véronique Sanson (l'imprimé de son tee-shirt représente le logo du groupe "Crosby, Stills & Nash" de son ex-mari Stephen Stills avec qui elle a eu son fils Christopher) et Pierre Palmade - Cérémonie de remise des Grands Prix Sacem aux Folies Bergères à Paris. © Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, Veeren / Bestimage

13 / 30 Exclusif - Hugues Aufray, Chantal Ladesou, Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

14 / 30 Exclusif - Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

15 / 30 Exclusif - Marc Lavoine, Alain Lanty - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © C.Clovis-J.Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, C.Clovis-J.Tribeca

16 / 30 Exclusif - Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, C.Clovis-J.Tribeca

17 / 30 Archives : Pierre Palmade et Véronique Sanson. © Purepeople BestImage

18 / 30 Exclusif - Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

19 / 30 Archives : Pierre Palmade et Véronique Sanson. © Purepeople BestImage

20 / 30 Exclusif - Pierre Palmade, Chantal Ladesou, Hugues Aufray - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

21 / 30 Exclusif - Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

22 / 30 Exclusif - Faustine Bollaert - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

23 / 30 Exclusif - La troupe à Palmade, Pierre Palmade - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © C.Clovis-J.Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, C.Clovis-J.Tribeca

24 / 30 Exclusif - Jean-Philippe Lemonnier, Marc Lavoine - Backstage - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca

25 / 30 Exclusif - Zoé, Marc Lavoine - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © C.Clovis-J.Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, C.Clovis-J.Tribeca

26 / 30 Exclusif - La troupe à Palmade - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © C.Clovis-J.Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, C.Clovis-J.Tribeca

27 / 30 Exclusif - Pierre Palmade, Anne Sila - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © C.Clovis-J.Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, C.Clovis-J.Tribeca

28 / 30 Exclusif - Hugues Aufray, Chantal Ladesou, Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © Christophe Clovis / Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

29 / 30 Exclusif - Pierre Palmade, Anne Sila - Surprises - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 14", présentée par F.Bollaert, et diffusée le 28 octobre sur France 3. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches ! Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, chanter les plus grands tubes d'hier et d'aujourd'hui, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités ! Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. © C.Clovis-J.Tribeca / Bestimage

© Purepeople BestImage, C.Clovis-J.Tribeca