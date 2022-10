"Bien sûr j'étais homo" : Pierre Palamde raconte son histoire d'amour singulière avec Véronique Sanson

Pierre Palmade et Véronique Sanson ont été mariés durant près de dix ans, de 1995 à 2004, une union qui en avait surpris plus d'un mais qui s'est construite sur de véritables sentiments. Vendredi 28 octobre 2022, Pierre Palmade est revenu sur cette période de sa vie amoureuse dans La boîte à secrets, diffusée sur France 3 et présentée par Faustine Bollaert.

L'humoriste et comédien de 54 ans a découvert dans sa boîte à secrets une paire de gants en soie ivoires et une voilette. De quoi lui faire penser tout de suite à son vrai mariage avec Véronique Sanson, par opposition au faux qu'il avait célébré avec son acolyte Michèle Laroque. Mais contrairement aux gants présents dans la boîte, Véronique Sanson n'avait pas fait dans le classique le jour de leur mariage puisque la chanteuse avait choisi de porter du rose.

Je me sentais moins seul avec elle qu'avec un autre homme

Faustine Bollaert a voulu en savoir un peu plus sur la nature de l'amour qui a uni Véronique Sanson et Pierre Palmade durant plusieurs années. "Ça a été un vrai coup de foudre. Bien sûr j'étais homo mais je m'ennuyais, je ne rencontrais aucun homme qui m'intéressait. Et tout en étant homo, j'ai rencontré cette femme passionnante et je me sentais moins seul avec elle qu'avec un autre homme", a expliqué Pierre Palmade en toute transparence, se montrant touchant aux côtés d'Hugues Aufray et Chantal Ladesou, eux aussi invités à se livrer. "Je me suis dit non, tout homo que je suis, je veux une histoire d'amour avec elle, à côté d'elle, j'étais moins seul", a ajouté l'humoriste qui a notamment reçu en surprise une prestation de son ami Marc Lavoine sur le tube inoubliable de Véronique Sanson, Une nuit sur son épaule.

Connaissant parfaitement l'homme qu'elle épousait et ses préférences, Véronique Sanson "a tout accepté". "Être amoureux, c'est ne plus être seul et en ça j'ai été amoureux pendant quelques années", a poursuivi Pierre Palmade qui est resté en très bons termes avec Véronique Sanson après leur divorce. La chanteuse avait pourtant vécu leur divorce comme un terrible échec et l'avait dévastée... Une excellente relation qui se positionne aujourd'hui entre amitié et amour dont il a maintes fois parlé par le passé, tout comme Véronique Sanson.

"On s'appelle pas si souvent que ça, mais quand on s'appelle, on reste des heures, et on rigole ! Et puis on parle de trucs vraiment sérieux, et puis des fois il m'engueule, et quelquefois, moi, je t'engueule", avait déclaré Véronique Sanson sur France 3 en 2019, alors qu'elle était de passage avec son ex-époux. Une histoire certes singulière mais qui s'est achevée de la meilleure façon qui soit.

Côté audiences, ce nouveau numéro de La boîte à secrets a rassemblé 1,71 million de téléspectateurs comme le rapportent nos confrères de Puremédias, soit 9,6% du public et 4,2% des FRDA-50. La semaine dernière, 1,56 million de téléspectateurs avaient assisté au retour de l'émission (9,0% du public et 3,7% des FRDA-50).