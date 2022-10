Pierre Palmade et Véronique Sanson : Photos de leur mariage, choix de robe très original pour la chanteuse

En 1995, Véronique Sanson disait "oui" à Pierre Palmade. Contrairement à la majorité des mariées qui souhaitent une robe blanche pour le plus beau jour de leur vie, la chanteuse était arrivée à l'église avec une étonnante robe rose satinée bouffante brodée de fleurs pastels. Un voile de la même tonalité et décoré de paillettes était disposé sur sa coiffure, un chignon haut. De son côté, le marié portait un costume très sobre de couleur noire avec une chemise blanche.

Divorcés depuis 2004, le couple a toujours gardé un lien très fusionnel malgré sa séparation. "On est très très proches, on se protège mutuellement, on s'aime toujours d'ailleurs - platoniquement bien sûr -, on rigole bien, vraiment", confiait la chanteuse en avril 2019 sur France 3, à propos de son ex-époux de 20 ans son cadet. "On s'appelle pas si souvent que ça, mais quand on s'appelle, on reste des heures, et on rigole ! Et puis on parle de trucs vraiment sérieux, et puis des fois il m'engueule, et quelquefois, moi, je t'engueule", ajoutait-elle à son ex-mari avec tendresse. "Plus le temps passe, plus je me dis que c'était pas du hasard", concluait avec affection l'humoriste.

Interviewé sur le plateau de C à vous face à Anne-Elizabeth Lemoine en 2019, le comédien, qui a fait par la suite son coming out, avait révélé les secrets de cette union, qu'il savait éphémère mais qu'il n'a jamais regrettée. "C'était vraiment une année où je ne voulais pas à mes yeux, pas aux yeux de la société puisqu'elle savait, être homo. Vous vous rendez compte du poids de l'éducation, du poids de la société ? Je crois que le mariage... On n'aurait pas dû, on aurait dû rester amants et complices comme on a été. C'est allé trop loin", avait-il confié. "Mon corps préfère les hommes que les femmes. J'ai lutté contre ça mais, ça y est, je suis en paix", concluait-il avec plus de sérénité.

Par la suite, Véronique Sanson et Pierre Palmade ne se sont jamais remariés. La chanteuse avait été mariée une première fois à Stephen Stills en 1973, avec qui elle avait eu un enfant, Christopher. Elle a également été en couple avec l'acteur François-Eric Gendron et Étienne Chicot. De son côté, Pierre Palmade est depuis resté très discret sur sa vie sentimentale.