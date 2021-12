Diaporama "C'est ma fille qui m'a transmis le virus" : Pourquoi Jean Castex insiste sur l'origine de sa maladie

6 / 10

Le Premier ministre, Jean Castex, accompagné de Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'insertion et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie rencontre des soignants dans l’hôpital le plus endetté de France à Strasbourg, France, le 10 décembre 2021.