Diaporama : "Ça fait chi** cette histoire" : Florent Pagny et la possible récidive de son cancer, révélations à coeur ouvert

1 / 21 "Ça fait chi** cette histoire" : Florent Pagny et la possible récidive de son cancer, révélations à coeur ouvert

2 / 21 S'il est en rémission de son cancer, Florent Pagny a reçu une mauvaise nouvelle de la part des médecins Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

3 / 21 Pris d'une forte quinte de toux lui ayant rappelé le début de la maladie, le chanteur a passé des examens dont les résultats n'ont pas été ceux espérés Exclusif - Florent Pagny - Sorties de l'émission "Vivement Dimanche" qui sera diffusée le 21 novembre 2021 au studio Gabriel à Paris, France, le 03 novembre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

4 / 21 " Les images elles ne sont pas terribles donc dans trois jours je rentre à Paris pour voir ce qu'il se passe. Il y a un ganglion qui a fixé, ce qui fait qu'il y a des risques de métastases [...] Ce n'est peut-être qu'une infection mais en même temps, quand tu vois la forme qu'il a et comment il a marqué... Donc je rentre à Paris faire une biopsie pour voir ce que c'est" a-t-il indiqué dans l'émission "Sept à Huit" ce dimanche 5 mars Exclusif - Prix Spécial - Florent Pagny, chant. Enregistrement de l'émission "Symphonie pour la vie, Spéciale Pièces Jaunes" aux Folies Grüss à Paris, diffusée le 4 février sur France 3. Le 12 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage Dans le cadre magique des Folies Gruss, les artistes se sont réunis pour offrir aux téléspectateurs un gala exceptionnel en soutien à la Fondation des Hôpitaux et à l'opération Pièces jaunes. C'est un spectacle unique que vous allez découvrir, présenté par F.Bollaert et G.Capuçon ! En effet, pour cette édition de Symphonie pour la vie, l'art équestre et la voltige s'ajoutent à la musique avec l'Orchestre Lamoureux, dirigé par 4 chefs de renommée internationale, et les plus grands noms du classique et de la variété. Symphonie pour la vie, c'est à l'origine une bande d'amis, des artistes classiques, qui se sont réunis pour enregistrer un disque au profit des soignants pendant le premier confinement au printemps 2020. Cette initiative a immédiatement été soutenue par France Télévisions avec une soirée spéciale enregistrée au Théâtre du Châtelet et diffusée en prime time sur France 3. Dans ce bel élan, 2021 a connu la seconde édition de ce projet à l'Opéra-Comique et en 2022, pour la troisième année consécutive. Symphonie pour la vie s'associe à la Fondation des hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, et les artistes à l'origine du projet sont rejoints par de nouveaux venus qui s'impliquent tous avec l'envie de soutenir cette initiative ! Ils évolueront sur la piste des Folies Gruss, accueillis par les artistes de la Compagnie Alexis Gruss dont les numéros ponctueront la soirée. La Compagnie Gruss est une merveilleuse histoire de famille de trois générations d'artistes équestres, aériens et musiciens, à jamais saltimbanques et résolument tournés vers l'avenir. Et bien sûr, toute la soirée, des appels aux dons seront lancés par les artistes : les contributions de chacun permettant de changer le quotidien des enfants hospitalisés et de leurs familles. L'opération Pièces jaunes existe depuis plus de 30 ans maintenant, elle est à nouveau parrainée cette année par D.Deschamps. Depuis plus de 30 ans, l'opération Pièces Jaunes est le grand rendez-vous de la générosité de début d'année avec sa collecte emblématique et sa tirelire. Pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés, la Fondation des Hôpitaux, à travers l'opération Pièces jaunes, subventionne chaque année de nombreux projets dans les hôpitaux publics français. Depuis 1989, plus de 9 100 projets ont été financés sur tout le territoire : 90 maisons des ados, 2 900 chambres parents-enfants, 421 espaces de jeux, mais également des maisons des familles, des séjours thérapeutiques. © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

5 / 21 "Ça fait chier cette histoire. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître. L'autre fois, c'était les tâches blanches, maintenant c'est un ganglion qui marque." Exclusif - Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Spectaculaire" à Paris, diffusée le 15 janvier sur France 2. Spectaculaire, le grand show familial qui réunit sur scène les meilleurs numéros issus de toutes les disciplines du spectacle. Orchestré par C. Féraud et J.M Généreux, ce nouveau numéro met à l'honneur des artistes prestigieux venus du monde entier, des performances exceptionnelles avec notamment des numéros inédits : roller acrobatique, cerceau aérien, Roue Cyr enflammée... Il y en aura pour tous les goûts ! Autour de C. Féraud et J.M Généreux, 4 invités viendront découvrir le meilleur du spectacle vivant. A cette occasion, dans la bonne humeur, ils joueront tout au long de la soirée au profit de l'association " Aviation sans frontières " en répondant à des questions liées aux numéros, aux artistes ou à leur univers. Ils tenteront ainsi de cumuler des gains pour l'association. Spectaculaire propose aux téléspectateurs d'assister à un show exceptionnel alors ouvrez grand vos yeux ! © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

6 / 21 D'après lui, tout viendrait du fait qu'il n'a pas suivi le traitement d'immunothérapie : "Il faut que je retourne vite le faire. Ce n'est pas clair. [...] Ils disent qu'il faut l'analyser. On sait bien qu'il y a toujours de vraies possibilités de rechutes. Et elles arrivent sous toutes leurs formes. J'ai trop profité de tout ça." Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

7 / 21 Plus qu'à espérer que tout rentre définitivement dans l'ordre pour lui... Exclusif - Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Spectaculaire" à Paris, diffusée le 15 janvier sur France 2. Spectaculaire, le grand show familial qui réunit sur scène les meilleurs numéros issus de toutes les disciplines du spectacle. Orchestré par C. Féraud et J.M Généreux, ce nouveau numéro met à l'honneur des artistes prestigieux venus du monde entier, des performances exceptionnelles avec notamment des numéros inédits : roller acrobatique, cerceau aérien, Roue Cyr enflammée... Il y en aura pour tous les goûts ! Autour de C. Féraud et J.M Généreux, 4 invités viendront découvrir le meilleur du spectacle vivant. A cette occasion, dans la bonne humeur, ils joueront tout au long de la soirée au profit de l'association " Aviation sans frontières " en répondant à des questions liées aux numéros, aux artistes ou à leur univers. Ils tenteront ainsi de cumuler des gains pour l'association. Spectaculaire propose aux téléspectateurs d'assister à un show exceptionnel alors ouvrez grand vos yeux ! © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

8 / 21 Exclusif - Florent Pagny - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

9 / 21 Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

10 / 21 Exclusif - Florent Pagny et sa femme Azucena - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

11 / 21 Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

12 / 21 Exclusif - Florent Pagny - Concert hommage à Johnny Hallyday "Que je t'aime" à l'AccorHotels Arena Paris Bercy à Paris. Le 14 septembre 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

13 / 21 Exclusif - Florent Pagny - Photocall et Backstage de l'événement musical "RFM Music Show" édition spéciale pour les 40 ans de la célèbre radio au Palais des Sports de Levallois-Perret et avec le retour des lives. Ce concert exceptionnel sera retransmis sur C8 le mercredi 30 juin. Émission présentée par B.Montiel et L.Rétory. Levallois-Perret le 26 juin 2021 © Veeren Ramsamy - Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Veeren-Perusseau/Bestimage

14 / 21 Exclusif - Florent Pagny, chant et Thomas Enhco, Piano - Enregistrement de l'émission "Symphonie pour la vie, Spéciale Pièces Jaunes" aux Folies Grüss à Paris, diffusée le 4 février sur France 3. Le 12 janvier 2022 © Cyril Moreau / Bestimage Dans le cadre magique des Folies Gruss, les artistes se sont réunis pour offrir aux téléspectateurs un gala exceptionnel en soutien à la Fondation des Hôpitaux et à l'opération Pièces jaunes. C'est un spectacle unique que vous allez découvrir, présenté par F.Bollaert et G.Capuçon ! En effet, pour cette édition de Symphonie pour la vie, l'art équestre et la voltige s'ajoutent à la musique avec l'Orchestre Lamoureux, dirigé par 4 chefs de renommée internationale, et les plus grands noms du classique et de la variété. Symphonie pour la vie, c'est à l'origine une bande d'amis, des artistes classiques, qui se sont réunis pour enregistrer un disque au profit des soignants pendant le premier confinement au printemps 2020. Cette initiative a immédiatement été soutenue par France Télévisions avec une soirée spéciale enregistrée au Théâtre du Châtelet et diffusée en prime time sur France 3. Dans ce bel élan, 2021 a connu la seconde édition de ce projet à l'Opéra-Comique et en 2022, pour la troisième année consécutive. Symphonie pour la vie s'associe à la Fondation des hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, et les artistes à l'origine du projet sont rejoints par de nouveaux venus qui s'impliquent tous avec l'envie de soutenir cette initiative ! Ils évolueront sur la piste des Folies Gruss, accueillis par les artistes de la Compagnie Alexis Gruss dont les numéros ponctueront la soirée. La Compagnie Gruss est une merveilleuse histoire de famille de trois générations d'artistes équestres, aériens et musiciens, à jamais saltimbanques et résolument tournés vers l'avenir. Et bien sûr, toute la soirée, des appels aux dons seront lancés par les artistes : les contributions de chacun permettant de changer le quotidien des enfants hospitalisés et de leurs familles. L'opération Pièces jaunes existe depuis plus de 30 ans maintenant, elle est à nouveau parrainée cette année par D.Deschamps. Depuis plus de 30 ans, l'opération Pièces Jaunes est le grand rendez-vous de la générosité de début d'année avec sa collecte emblématique et sa tirelire. Pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés, la Fondation des Hôpitaux, à travers l'opération Pièces jaunes, subventionne chaque année de nombreux projets dans les hôpitaux publics français. Depuis 1989, plus de 9 100 projets ont été financés sur tout le territoire : 90 maisons des ados, 2 900 chambres parents-enfants, 421 espaces de jeux, mais également des maisons des familles, des séjours thérapeutiques. © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

15 / 21 Exclusif - Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 31 octobre sur France 2. Le 27 octobre 2021 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

16 / 21 Florent Pagny - Pour célébrer l'anniversaire de sa Maison, Nathalie Blanc réunissait, ce vendredi, les amis de la marque pour assister à un événement exclusif au Café de l'Homme, face à la Tour Eiffel. La maison a dévoilé sa dernière collection "Lazy Crazy Night in my Palace" lors de la soirée, en off du SILMO, le salon international de l'optique. Les célébrités, influenceurs, journalistes et opticiens ont pu découvrir les modèles en avant-première et M.Gardot a fait la surprise de venir chanter pour son amie Nathalie Blanc. Paris le 24 septembre 2021. © Bellak - Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau - Rachid Bellak / Bestimage

17 / 21 Exclusif - Florent Pagny et son épouse Azucena - Enregistrement de l'émisssion Vivement dimanche au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker . Diffusion sur France 2 le 21 Novembre 2021 . © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

18 / 21 Exclusif - Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 9" à la Seine musicale à Paris, diffusée le 27 novembre sur TF1 à 21h05 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 10 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Avec une surprise faite à un couple d'artistes et un anniversaire surprise sur le plateau pour l'un des invités. © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

19 / 21 Exclusif - Florent Pagny - Enregistrement de la 2ème partie de soirée de l'émission "La Chanson secrète 9" à la Seine musicale à Paris, diffusée le 27 novembre sur TF1 à 21h05 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 10 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Avec une surprise faite à un couple d'artistes et un anniversaire surprise sur le plateau pour l'un des invités. © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage

20 / 21 Exclusif - Florent Pagny - Studio - Enregistrement de l'émission "La soirée extraordinaire : La musique comme vous ne l'avez jamais vue", qui sera diffusée le 30 juin sur M6. Les décors de l'émission apparaîtront en réalité augmentée (AR). Des artistes seront à l'honneur dans cette émission, dans des " décors dignes des effets spéciaux des plus grands films " © Gaffiot-Moreau / Bestimage © BestImage, Gaffiot-Moreau / Bestimage