Diaporama : "Ça m'a fait beaucoup de peine" : Mort d'un acteur de Kaamelott, une autre star de la série encore marquée

"Kaamlelott" , cette série culte basée sur les légendes arthuriennes et dans laquelle Alexandre Astier (l'un des créateurs du programme avec Alain Kappauf et Jean-Yves Robin, ndlr), incarne le fameux roi Arthur, sera diffusée ce lundi soir sur la vingt-deuxième chaine de la TNT. L'occasion donc de retrouver l'acteur mais également Anne Girouard, qui incarne sa femme à l'écran. Portrait de Anne Girouard lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan" à Paris. © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

D'ailleurs, l'actrice de 47 ans est revenue vendredi dernier sur ce mythique programme dans l'émission " Chez Jordan" , retransmise sur C8 et à laquelle elle avait déjà participée en 2020. Exclusif - Jordan de Luxe pose avec ses invités pour l'émission "L'instant de Luxe" pour la chaine Non Stop People à Paris le 17 novembre 2020. Ici avec la comédienne Anne Girouard (Kaamelott) © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

'est avec beaucoup de nostalgie qu'elle s'est rappelée de son rôle devenu iconique. Un personnage qu'elle avait été contrainte d'abandonner en octobre 2009 avec la fin de la série, avant de le reprendre volontiers et à titre exceptionnel en 2021 pour la sortie du film " Kaamelott : Premier Volet" . Anne Girouard - Avant premiere de "No limit" a Paris le 13 Novembre 2012. © BestImage, GENGIS / BESTIMAGE

Elle s'est ensuite confiée à Jordan de Luxe sur ces fortes amitiés qu'elle avait nouées sur le tournage de la série, dont celle avec Philippe Nahon, un acteur qui a travaillé avec les plus grands comme Jacques Audiard, Luc Besson ou encore ou encore Steven Spielberg, mais qui est malheureusement décédé le 19 avril 2020 à Paris à l'âge de 81 ans des suites d'" une longue maladie, aggravée par une infection à la Covid-19 " , d'après ce qu'avait indiqué son épouse à l'AFP. Philippe Nahon - Arrivées à l' Étrange Festival au Forum des Images à Paris le 6 septembre 2019. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

A noter qu'au cours de cet entretien, Anne Girouard est également revenue sur son couple fictif avec Alexandre Astier. Elle a notamment assuré à Jordan de Luxe qu'elle n'était actuellement pas en couple dans la vraie vie avec l'acteur et qu'elle ne l'avait jamais été. Alexandre Astier - Photocall de la cérémonie de clôture du 8ème Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule le 3 juillet 2022. © Rachid Bellak/bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

