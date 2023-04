"Ça m'a fait beaucoup de peine" : Mort d'un acteur de Kaamelott, une autre star de la série encore marquée

Kaamelott, cette série culte basée sur les légendes arthuriennes et dans laquelle Alexandre Astier (l'un des créateurs du programme avec Alain Kappauf et Jean-Yves Robin, ndlr), incarne le fameux roi Arthur, est diffusée ce lundi soir sur 6ter. L'occasion donc de retrouver l'acteur mais également Anne Girouard, qui incarne sa femme à l'écran. D'ailleurs, l'actrice de 47 ans est revenue vendredi dernier sur ce mythique programme dans l'émission Chez Jordan, retransmise sur C8. C'est avec beaucoup de nostalgie qu'elle s'est rappelée de son rôle devenu iconique. Un personnage qu'elle avait été contrainte d'abandonner en octobre 2009 avec la fin de la série, avant de le reprendre volontiers et à titre exceptionnel en 2021 pour la sortie du film, Kaamelott : Premier Volet.

Elle s'est ensuite confiée à Jordan de Luxe sur ces fortes amitiés qu'elle avait nouées sur le tournage de la série, dont celle avec Philippe Nahon, un acteur qui a travaillé avec les plus grands comme Jacques Audiard, Luc Besson ou encore Steven Spielberg, mais qui est malheureusement décédé le 19 avril 2020 à Paris à l'âge de 81 ans des suites d'"une longue maladie, aggravée par une infection à la Cvodi-19" , d'après ce qu'avait indiqué son épouse à l'AFP. Une disparition qui avait donc beaucoup attristé Anne Girouard. "Ça m'a fait beaucoup de peine (...) C'était devenu mon copain", a-t-elle déclaré, avant de préciser, pour ceux à qui cela aurait échappé, que Philippe Nahon incarnait son grand-père dans la série, à savoir donc le père de Léodagan, personnage incarné par Lionnel Astier.

Proche d'une histoire avec Alexandre Astier ?

A noter qu'au cours de cet entretien, Anne Girouard est également revenue sur son couple fictif avec Alexandre Astier. Elle a notamment assuré à Jordan de Luxe qu'elle n'était actuellement pas en couple dans la vraie vie avec l'acteur et qu'elle ne l'avait jamais été. Sauf qu'elle a ensuite laissé supposer de manière très subtile que quelque chose aurait pu éventuellement se passer entre eux, dans un contexte différent. Mais la vie en a décidé autrement, puisqu'elle a fait sa vie avec un autre homme, avec qui elle est d'ailleurs devenue mère de deux enfants.

Leurs chemins se sont toutefois séparés depuis, comme elle l'a confiée sur le plateau de Chez Jordan, dans un nouveau look : "Je ne suis plus avec le papa de mes enfants". Les deux parents sont en revanche restés en bons termes, de quoi faciliter la vie de leurs enfants.