Diaporama : "Ce Noël est un peu spécial pour moi" : Dominique Besnehard a frôlé le pire... sauvé par Francis Huster

Exclusif - No Web - Dominique Besnehard - People à la générale de l'opéra-rock "Starmania" à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourtle 8 novembre 2022. Johnny Rockfort et ses Etoiles noires, la serveuse automate, Stella Spotlight, Zéro Janvier, un Ziggy emprunté à D. Bowie... Quarante-trois ans après leur apparition sur la scène du Palais des congrès de Paris, le 10 avril 1979, et plus de deux décennies après les dernières représentations, revoici les personnages chantants imaginés par M.Berger et L. Plamondon pour Starmania. Reportée de deux saisons en raison de la pandémie de Covid-19, une nouvelle version s'installe jusqu'au 29 janvier 2023 à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), avant de faire la tournée des Zénith en région. © Dominique Jacovides-Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides-Coadic Guirec

9 / 16