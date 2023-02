Diaporama : "Elle ne faisait que des conneries" : Caroline Margeridon balance sur une célèbre princesse qu'elle connaît bien !

1 / 19 "Elle ne faisait que des conneries" : Caroline Margeridon balance sur une célèbre princesse qu'elle connaît bien !

En novembre 2021, Caroline Margeridon sortait son premier livre autobiographique.

3 / 19 Dans cet ouvrage, elle évoque son enfance et notamment sa scolarité dans l'établissement privé catholique Dupanloup. La princesse Stéphanie de Monaco - Arrivées lors du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 20 janvier 2023. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

Durant ces quelques années, elle a lié une amitié avec la princesse Stéphanie de Monaco.

5 / 19 Ensemble, les jeunes filles ont fait les 400 coups et il se trouve que la princesse était particulièrement dissippée. La princesse Stéphanie de Monaco a posé entourée par Elisa Cussadie et son ara, Alex Giona et ses chevaux, la troupe Bingo, les clowns Equivokee et Petit Gougou en Monsieur Loyal durant le photocall de lancement du 45eme Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco, le 19 janvier 2023. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

6 / 19 En effet, il se trouve que la princesse a fait beaucoup de bêtises, dont une mémorable, que Caroline Margeridon a raconté dans son livre. Exclusif - Caroline Margeridon - Fête des puces de St Ouen au marché Biron avec les acheteurs de l'émission "Affaire conclue" le 6 octobre 2022. © Philippe Baldini / Bestimage © BestImage, BALDINI / BESTIMAGE

7 / 19 "Un jour, elle avait lâché dans la cour de l'école une meute de bébés chiens qu'elle avait rapportés d'Australie ! ", a-t-elle dévoilé. Hommage à la princesse Stéphanie de Monaco - 2ème jour du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 21 janvier 2023. © Olivier Huitel/Pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

9 / 19 La princesse Stéphanie de Monaco, accompagnée de Dominique Serra, fondatrice et organisatrice du rallye, donne le départ de la 31ème édition du Rallye des Gazelles "Rallye Aïcha des e-gazelles" sur la place du palais princier à Monaco, le 18 mars 2022 avant le départ de l'ensemble des équipages à Nice. Le Rallye a lancé en 2017 une nouvelle catégorie permettant d'accueillir des véhicules électriques. Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul Rallye-Raid hors-piste 100% féminin au monde certifié norme ISO 14001:2015. Unique en son genre et depuis 1990, il rassemble chaque année des femmes de 18 à 71 ans et de nationalités différentes dans le désert Marocain. Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc développe depuis sa naissance une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à l'ancienne, uniquement en hors-piste pour un retour aux sources de l'Aventure. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

12 / 19 La princesse Stéphanie de Monaco lors de la Journée internationale des droits des femmes à Monaco avec comme point d'orgue, le dévoilement d'une fresque collective à l'initiative de l'artiste monégasque Anthony Alberti, au musée Océanographique de Monaco, le 8 mars 2022. 100 personnalités, dont le prince Albert II et la princesse Stéphanie, ont ainsi participé à la création d'une oeuvre collective imaginée par l'artiste Anthony Alberti alias Mr One Teas. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

