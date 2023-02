"Elle ne faisait que des conneries" : Caroline Margeridon balance sur une célèbre princesse qu'elle connaît bien !

Par Sam Ageville Journaliste People Rédactrice web passionnée, Sam est à l’affût des moindres rebondissements dans le monde de la télé. Du JT de 13h aux prises de bec croustillantes de la télé-réalité et en passant par les baisers enflammés de l’amour est dans le pré, rien n’a de secret pour cette journaliste à la piquante curiosité.

Caroline Margeridon est un sacré personnage ! Depuis 2018, elle charme les téléspectateurs de l'émission "Affaire Conclue" et fait rire quotidiennement ses collègues. Dans son livre paru il y a un peu plus d'un an, elle révélait aussi avoir vécu une étonnante amitié avec Stéphanie de Monaco...

Si elle est aujourd'hui acheteuse dans l'émission Affaire Conclue et brocanteuse, antiquaire dans la vie de tous les jours, Caroline Margeridon a vécu une jeunesse haute en couleurs, à milles lieues de sa carrière actuelle. Inscrite en établissement catholique alors qu'elle était encore une enfant, la jolie blonde y a fait les 400 coups avec une autre personnalité bien connue du grand public... Dans son livre intitulé Libre! et paru en novembre 2021, celle qui s'est récemment faite agresser se confiait rapidement sur l'amitié improbable qu'elle a entretenu avec... la princesse Stéphanie de Monaco ! Et contre toute attente, il se trouve que Son Altesse Sérénissime n'était pas aussi sage qu'on aurait pu l'imaginer. "Dupanloup, j'y étais en même temps que Stéphanie de Monaco qui ne faisait que des conneries. Un jour, elle avait lâché dans la cour de l'école une meute de bébés chiens qu'elle avait rapportés d'Australie !", révèle-t-elle dans son ouvrage. Malgré tout, la vie passant, les deux femmes n'ont pas continué à entretenir ces liens. Stéphanie de Monaco est devenue chanteuse quand Caroline Margeridon s'est découvert une passion pour les objets d'art et les antiquités. Une élève un brin turbulente... Mais la célèbre brocanteuse garde d'excellents souvenirs de cette époque innocente. Quelques jours après la parution de son livre, elle se confiait d'ailleurs déjà à ce sujet dans les colonnes de Gala. "Elle était tellement drôle ! Elle faisait beaucoup de bêtises mais ça m'arrangeait bien, parce que comme elle en faisait plus que moi, je pouvais faire les miennes sans qu'on me chope", expliquait-elle alors. Lors de cette même interview, l'amie de Sophie Davant était également revenue sur l'anecdote mentionnée dans son livre. "L'anecdote des chiens, c'était assez exceptionnel ! À Dupanloup, il y a un immense parc. Allez lâcher cinq petits chiens là-dedans ! Imaginez la difficulté pour les récupérer ! C'était tellement drôle !", avait-elle ensuite précisé en riant. Une chose est sûre : avec Stéphanie de Monaco comme camarade, on ne devait pas s'ennuyer !