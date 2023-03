Diaporama : "Et oui, ça arrive..." : Julia Vignali abandonne Thomas Sotto dans Télématin, la raison dévoilée

Info - Kad Merad et sa compagne Julia Vignali se sont mariés en toute intimité le 26 novembre 2022 - Kad Merad et sa compagne Julia Vignali - Avant-première du film "Le Nouveau Jouet" au Grand Rex à Paris le 9 octobre 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

Info du 1er mai 2021, France 2 annonce les nouveaux présentateurs de Télématin: Thomas Sotto et Julia Vignali - Exclusif - Thomas Sotto - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 17 novembre 2019 sur France 2. Le 9 novembre 2019 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

Kad Merad et sa compagne Julia Vignali, lors de la cérémonie de clôture de la 12e édition du Festival du film Lumière à Lyon, du 10 au 18 octobre 2020. Le festival rend, cette année, hommage aux cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, doubles lauréats de la Palme d'Or. Lyon, le 16 octobre 2020. © Pascal Fayolle / Bestimage © BestImage, Pascal Fayolle / Bestimage

17 / 18