"Et oui, ça arrive..." : Julia Vignali abandonne Thomas Sotto dans Télématin, la raison dévoilée

Depuis la rentrée 2021, Julia Vignali se lève aux aurores pour animer Télématin, sur France 2, aux côtés de son acolyte Thomas Sotto. Très investie et passionnée par son métier, l'épouse de Kad Merad est rarement absente. Mais comme tout le monde, la maman de Luigi (âgé de 16 ans et issu d'une relation précédente) a parfois d'autres impératifs... Aussi elle a annoncé aux téléspectateurs ce mardi qu'elle ne serait pas présente pour présenter l'émission le 15 mars 2023. Une absence exceptionnelle mais nécessaire puisque la belle brune a d'autres projets ce jour.

"Je ne suis pas là demain ! Et oui, ça arrive... Je fais des trucs supers !", a-t-elle lâché en riant face à l'étonnement de la comédienne Alexandra Lamy, invitée du jour. Si Thomas Sotto est rapidement passé à autre chose et a annoncé la fin de l'émission en précisant qu'ils étaient en retard, on a ensuite pu entendre Julia Vignali glisser la raison de son absence à l'oreille de l'actrice. "Mais c'est le Sidaction...", a-t-elle murmuré pendant que le générique apparaissait à l'écran. On peut ensuite apercevoir les deux femmes entrer dans une conversation très sérieuse dont le contenu est malheureusement inaudible en raison de la musique du générique.

Une remplaçante toute trouvée

Si Julia Vignali s'apprête donc à louper un nouveau numéro de Télématin, c'est pour la bonne cause ! Pour rappel, le Sidaction est une opération médiatique qui a lieu chaque année et qui se déroule pendant trois jours sous différents formats audiovisuels. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique au VIH et appelle les auditeurs et les téléspectateurs à faire des dons auprès de l'association du même nom.

Tous les ans, de nombreux animateurs de radio et de télévision s'investissent dans cette cause, à l'image cette année de Christophe Beaugrand, Ophélie Meunier, Bernard Montiel, Marie-Sophie Lacarrau, Isabelle Ithurburu, Daphné Bürki et bien d'autres...

Du côté de Télématin, l'émission est évidemment maintenue puisque Thomas Sotto sera quant à lui bel et bien présent. Julia Vignali, elle, sera remplacée par la journaliste Maud Descamps, comme l'a annoncé l'animateur en fin d'émission.