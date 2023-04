Diaporama : "Il peut être impitoyable" : Charles Spencer "irascible et maniaque" ? L'oncle d'Harry et William descendu par ses proches

"Il peut être impitoyable" : Charles Spencer "irascible et maniaque" ? L'oncle d'Harry et William descendu par ses proches

L'oncle du prince Harry et du prince William ne peut s'empêcher de défrayer la chronique. Le prince de Galles William et le prince Harry, duc de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. © BestImage

Malgré la mort de leur mère, Charles Spencer est resté proche de ses neveux. Charles Spencer et Karen Spencer - Les invités arrivent à la chapelle St. George pour le mariage du prince Harry et de Meghan Markle au château de Windsor, Royaume Uni, le 19 mai 2018. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 19