"Il peut être impitoyable" : Charles Spencer "irascible et maniaque" ? L'oncle d'Harry et William descendu par ses proches

Le prince Harry, fâché avec toute sa famille ? Pas vraiment... Si du côté de la famille royale, ils sont en effet assez peu à trouver grâce à ses yeux, le fils cadet de Charles III s'entend en revanche plutôt bien avec sa famille maternelle, la famille Spencer, dont les membres sont restés proches de lui et de son frère William même après la mort de Diana.

Mais si Sarah et Jane (68 et 66 ans), les soeurs aînées de la "princesse des coeurs" sont relativement discrètes, tout particulièrement Jane, Charles Spencer, lui, ne peut s'empêcher de défrayer la chronique. Et récemment, c'est son absence qui a fait parler : alors que l'une de ses filles aînées, Amelia, épousait son fiancé en Afrique du Sud, le comte n'a pas fait le déplacement et la jeune femme de 30 ans est arrivée au bras de son frère.

Irascible, maniaque du contrôle

Une absence qui pourrait s'expliquer par les relations tendues qu'il a depuis quelques années avec ses quatre aînés (Kitty, 32 ans, Eliza et Amelia, 30 ans et Louis 29 ans). Ceux-ci, en plus de différents divorce, le tiendraient en effet responsable, selon le magazine Point de Vue (qui consacre un long reportage au clan Spencer cette semaine), de la descente aux enfers de leur mère Victoria Lockwood, poussée dans la drogue et l'anorexie avant leur divorce en 1997. Il faut dire qu'elle s'était elle-même décrite comme "dévastée et blessée" par les liaisons de son ex-mari, décrit par ses amis comme irascible, impulsif, colérique à l'excès, maniaque du contrôle.

"Charles attire les femmes en affichant une certaine vulnérabilité. [...] Mais il s'ennuie avec une femme dès qu'il réalise qu'il a un contrôle total sur elle. Il aime courir après les femmes et les séduire mais il peut être impitoyable avec elles", avait-même décrit l'un d'entre eux au Daily Mail. De graves accusations qui expliquent sans doute que Charles n'ait pas fait le déplacement, alors que Victoria était quant à elle bien présente, choyée par ses trois filles et son fils.

Pour rappel, Charles Spencer a eu trois enfants après son divorce : Edmund (19 ans) et Lara (17 ans), nés de son union avec Caroline Hutton, quittée quelques mois après la naissance de leur fille, puis Charlotte Diana 10 ans, dont la mère est son épouse actuelle. Présent, comme ses soeurs, aux mariages de ses neveux, il serait toujours proche du prince Harry, qui a eu un petit mot pour lui dans son livre. Le prince William, quant à lui, en colère que celui-ci n'ait pas défendu leur mère à la fin de sa vie, aurait désormais pris ses distances.