Lady Diana : Dentelle, dos-nu et transparence... Sa nièce Amelia mariée, une robe sublimissime !

En Une de Hello, Lady Amelia et Greg Mallett, main dans la main, avançant très amoureux vers l'objectif tout en se regardant droit dans les yeux. S'ils ont l'air plus heureux que jamais, impossible de ne pas s'attarder sur les détails de la magnifique robe signée Versace sur laquelle la princesse du jour avait misée. C'est dans un modèle de sirène épousant parfaitement ses courbes que Lady Amelia a fait son apparition. Buste en dentelle et perles, transparence et magnifique décolleté, Greg Mallett n'avait d'yeux que pour sa chérie. Renversante, elle l'était encore plus grâce au dos nu de sa robe, rendant sexy et chic à la fois.

Amelia à la pointe du style

Que Lady Amelia ait misé sur une telle maison pour la mettre en valeur n'a rien de surprenant. Depuis plusieurs années, la belle court les plus grands défilés lors des Fashion Week au côté de sa soeur jumelle Eliza. Qu'elle fasse appel à un grand couturier était donc une évidence. Le costume de son mari Greg Mallett était d'ailleurs lui aussi une création Versace. La cérémonie était donc à la hauteur et surtout à l'image que le couple renvoie : un duo soudé et surtout loin de se lâcher. "A tout jamais, dans cette vie et dans la suivante" écrit la jeune femme dans son dernier post Instagram. C'est tout le mal qu'on leur souhaite !