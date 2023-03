Diaporama : Lady Diana : Dentelle, dos-nu et transparence... Sa nièce Amelia mariée, une robe sublimissime !

Lady Amelia Spencer, fille de Charles Spencer et nièce de Lady Diana, s'est mariée Eliza Spencer et sa soeur Lady Amelia Spencer défilent pour le jeune prodige de la mode de 17 ans, Josh Birch Jones lors de la Fashion Week à Londres © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

Le plus beau jour de la vie des mariés s'est déroulé le 21 mars dernier dans le domaine viticole de Quoin Rock Wine Lounge non loin du Cap en Afrique du Sud Lady Amelia et son mari Greg Mallett © Instagram

Lady Amelia Spencer portait une magnifique robe, création de la maison Versace, faite de dentelle et légèrement transparente. Eliza Spencer et sa soeur Lady Amelia Spencer défilent pour le jeune prodige de la mode de 17 ans, Josh Birch Jones lors de la Fashion Week à Londres. Le 20 février 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 19