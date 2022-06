Lady Kitty Spencer : La nièce de Lady Di se met au régime après des attaques grossophobes

"Pas satisfaite" de son apparence selon le Daily Mail, elle aurait abandonné toute nourriture malsaine et se serait mise à différents sports dont la natation et l'elliptique. Un changement de vie radical pour elle, quelque peu touchée par les critiques qu'elle peut lire en ligne. Pour autant, la jeune femme reste raisonnable.

En 2019, elle était d'ailleurs très lucide sur son apparence dans une interview au Harper's Bazaar : "Je ne pense pas que ce soit mon job de m'affamer pour rentrer dans une tenue. Si j'accepte de faire quelque chose pour une marque, je prends soin de moi, mais je ne vais pas en faire une obsession ou prendre des habitudes malsaines. Si une marque veut travailler avec moi, elle peut me donner des vêtements à ma taille", confiait-elle.

Il faut dire qu'à 31 ans, elle connait bien les problèmes de troubles du comportement alimentaire : en effet, sa tante, Lady Di, était connue pour souffrir de boulimie lors de son mariage malheureux avec le prince Charles. Sa mère, Victoria Lockwood, est également passée par de l'anorexie, avant de devoir même se battre contre des addictions à l'alcool et à la drogue.

Des soucis qui ne devraient pas arriver du côté de Kitty : à 31 ans, la jeune aristocrate semble avoir la tête sur les épaules. Assez proche de ses cousins royaux, elle est mariée depuis juillet dernier à un milliardaire sud-africain de 62 ans, mène une carrière sans encombre et veille sur ses soeurs jumelles Eliza et Amelia, bientôt 30 ans et qui font, elles aussi, les couvertures des magazines. Leur petit frère, Louis, reste plus discret, tout comme leurs trois demi-frères et soeurs cadets : d'un second mariage, le frère de Lady Di avait eu Edmund (18 ans) et Lara (16 ans), puis la petite Charlotte d'une troisième union, née en juillet 2012.