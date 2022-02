Lady Diana : Ses nièces Amelia et Eliza Spencer ont bien grandi, elles sont sublimes !

Près de 25 ans après sa mort, Lady Diana conserve son statut d'icône mode ! Elle a transmis son élégance à ses nièces. Les jumelles Amelia et Eliza Spencer lui font honneur à chacune de leurs apparitions, et en ont fait une nouvelle à la Fashion Week de New York.

Les soeurs Spencer se réjouissent du retour de la Fashion Week ! Elles en ont retrouvé la frénésie ce mardi 15 février 2022, date du défilé Michael Kors Collection. L'événement a eu lieu au Terminal 5, à New York. Amelia et Eliza s'y sont rendues et ont croisé pléiade de stars.

Blake Lively et sa grande soeur Robyn, Brooke Shields ou encore la redoutable Anna Wintour étaient également présentes. Toutes ont suivi avec attention le défilé Michael Kors Collection, auquel ont participé les top models Gigi et Bella Hadid, Irina Shayk et Emily Ratajkowski.

Le chanteur Miguel a animé le show en livrant un concert privé, pendant que les mannequins passaient sur le podium.