Diaporama : "J'ai eu très peur" : Anne Sila fait de nouvelles révélations sur le cancer de Florent Pagny

1 / 14 "J'ai eu très peur" : Anne Sila fait de nouvelles révélations sur le cancer de Florent Pagny

2 / 14 Exclusif - Anne Sila et Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker © Guillaume Gaffiot / Bestimage

3 / 14 Semi Exclusif - Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

4 / 14 Exclusif - Florent Pagny et sa femme Azucena - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022.© Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

5 / 14 Exclusif - Florent Pagny et son épouse Azucena - Enregistrement de l'émisssion Vivement dimanche au studio Gabriel, presentée par Michel Drucker . Diffusion sur France 2 le 21 Novembre 2021 . © Guillaume Gaffiot / Bestimage

6 / 14 Exclusif - Florent Pagny - Sorties de l'émission "Vivement Dimanche" qui sera diffusée le 21 novembre 2021 au studio Gabriel à Paris, France, le 03 novembre 2021. © Christophe Clovis / Bestimage





7 / 14 Exclusif - Anne Sila - Enregistrement de l'émission "Les stars chantent pour le Sidaction - 40 ans de chansons de Céline Dion" au Palais des Sports à Paris. Le 16 mars 2022 © Cyril Moreau-Coadic Guirec / Bestimage

8 / 14 Photo promotionnelle d'Anne Sila pour son nouvel album "A nos coeurs"

9 / 14 Portrait de Anne Sila, gagnante de l'émission "The Voice All Stars". Le 5 novembre 2021 © Cédric Perrin / Bestimage

10 / 14 Exclusif - Anne Sila et Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 31 octobre sur France 2. Le 27 octobre 2021 © Guillaume Gaffiot / Bestimage

11 / 14 Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

12 / 14 Florent Pagny - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

13 / 14 Info - Florent Pagny fête ses 60 ans le 6 novembre - Exclusif - Florent Pagny - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker © Guillaume Gaffiot / Bestimage