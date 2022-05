"J'ai eu très peur" : Anne Sila fait de nouvelles révélations sur le cancer de Florent Pagny

C'est un long et éprouvant combat que mène Florent Pagny depuis le début de l'année 2022. À 60 ans, on a diagnostiqué au chanteur un cancer du poumon inopérable. C'est donc via des séances de chimiothérapie qu'il tente de se débarrasser de la maladie. Toujours très positif, Florent Pagny parvient également à garder le moral grâce à son entourage solide. Anne Sila, avec qui il a noué une belle relation d'amitié depuis leur rencontre dans The Voice en 2015, fait notamment partie de ceux qui lui apportent de la force. Pourtant, au départ, la jeune chanteuse qui est actuellement en tournée pour son nouvel album s'est retrouvée complètement désemparée par la nouvelle.

"J'étais aux Enfoirés et je ne savais pas. Personne ne m'a rien dit, car ils pensaient tous que j'étais au courant. Ça m'a choqué et j'ai eu très peur, je l'avoue. Je n'ai pas osé lui téléphoner au début, tant cela m'avait anéanti...", a-t-elle révélé lors d'une nouvelle interview pour la magazine Variation. Mais, désireuse de l'accompagner durant ce moment difficile, Anne Sila a finalement entrepris de le contacter. Comme elle aurait pu s'y attendre, l'artiste lui a alors tout de suite fait comprendre que tout irait bien : "Nécessairement, j'ai dépassé mes peurs et j'ai pris mon courage à deux mains pour décrocher ce satané téléphone. Et une fois de plus, c'est Florent et sa force de caractère qui m'ont rassuré. Il est incroyable et je suis fortement attachée à lui."

Anne Sila a depuis bon espoir de voir son mentor reprendre sa carrière là où il l'a laissée. "Je suis certaine qu'il va passer cette épreuve avec force et dignité. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant et heureusement, il est très bien entouré. Il va vite se remettre et tout déchirer dans sa tournée ! Florent a plus d'un tour dans son sac", est-elle persuadée.

La gagnante de The Voice All Stars (2021) semble avoir vu juste concernant sa guérison puisque les dernières nouvelles sont très encourageantes. En effet, Florent Pagny lui-même a révélé que sa tumeur avait considérablement rétrécie. Suffisamment en forme, il pourra d'ailleurs assister aux directs de The Voice en tant que coach, dont le premier est attendu ce samedi 14 mai 2022 sur TF1.