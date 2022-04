Anne Sila en couple : rares confidences sur son compagnon, "un artiste lui aussi" (EXCLU)

Voilà déjà neuf ans qu'Anne Sila a gagné sa place dans le milieu de la musique. En sortant de la finale de The Voice, qu'elle a perdue face à Lilian Renaud, la chanteuse est sans doute l'une des candidates qui a le plus fait parler d'elle. Il faut dire qu'elle s'est tout de suite mise au travail une fois son aventure sur TF1 terminée. Elle est de retour dans les bacs depuis l'automne dernier avec son nouvel et troisième opus A nos coeur. Et comme pour Florent Pagny dans The Voice All Stars, elle revient aujourd'hui chercher son public avec une tournée dans toute la France. Avant de partir sur les routes, la jolie brune de 32 ans a toutefois eu le temps d'accorder une interview exclusive à Purepeople.com. Elle nous parle de The Voice, de son opus qui lui ressemble, des doutes qu'elle rencontre mais aussi du soutien précieux que lui donne son compagnon au quotidien.

Après votre première participation à The Voice, vous avez sorti 2 albums, participé à une comédie musicale et puis... plus rien. Que s'est-il passé ?

Ca a été le moment du confinement, du Covid, et puis j'étais très fatiguée. J'avais fait la comédie musicale, puis j'avais prêté ma voix pour le film Le Roi Lion, mon deuxième album venait de sortir... On devait partir en tournée et puis finalement, il y a tout qui a été chamboulé avec la Covid et j'en ai profité un peu pour m'effacer. Je pense que j'avais beaucoup de doutes sur ce que je voulais faire, sur la direction que je voulais prendre. Mais je fais partie des gens pour qui ça a été plutôt bénéfique de faire cette pause, ça m'a permis de me poser les bonnes questions, de savoir vraiment ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai pu me remettre à composer des chansons, parce que je ne composais plus trop à l'époque.

Pensez-vous que l'édition All Stars de The Voice, que vous avez remportée, vous a aidé à retrouver la lumière ?

Oui évidemment. C'est une émission tellement médiatisée qu'elle permet vraiment un lien avec le public. Mais j'avais vraiment des doutes sur le fait de refaire cette émission, j'étais très flippée de me remettre en danger comme ça, surtout qu'on avait eu des carrières pour la plupart d'entre nous. Mais je crois qu'on y est tous allé avec l'idée de simplement faire de la musique, de recomposer, et ça m'a permis de retrouver mon public.

Avez-vous pris cette compétition comme une revanche après votre défaite en finale de la saison 4 ?

Non, la seule revanche que j'ai prise c'était sur moi même. J'avais besoin d'y croire. J'ai tendance à être très critique envers moi-même, ça a toujours été le cas. C'était un peu difficile pour moi. La seule revanche que j'ai prise c'est de me dire : 'Anne tu y vas, t'essayes, on s'en fiche'.

Une semaine après votre victoire dans l'édition All Stars, votre 3e album est sorti, À nos coeurs. De quoi vous êtes-vous inspiré pour cet album ?

Juste de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais envie de dire, c'est un album très varié en termes de styles, de langues, de directions. Et en fait je ne voulais pas me mettre de barrières. J'avais commencé à écrire cet album seule et sans label en me disant, au pire, s'il marche tant mieux, sinon tant pis mais je veux proposer ce que je veux. J'ai fait un album vraiment libre et j'ai eu la chance de rencontrer un nouveau label à ce moment-là et j'en suis trop reconnaissante. Je suis contente d'avoir fait l'album de la liberté. Je m'empêchais de faire trop de choses avant et c'est ça que j'avais envie de dire : je ferai les choses pour les gens qui ont envie d'écouter.

Il y a beaucoup de chansons d'amour. Etes-vous une incorrigible romantique ?

Franchement, oui ! (rires). Encore plus avec les histoires qui ne sont pas forcément les miennes parce tout n'est pas autobiographique dans mon album, il y a beaucoup de chansons que j'imagine comme des séries ou des films. Mais oui, je suis une grosse romantique.

Romantique mais avec toujours du mal à exprimer ses sentiments ?

Ah oui oui bien sûr. J'ai mis des mois à dire à mon mec que j'étais amoureuse de lui. (rires)

Comment réagit-il à votre succès ? Que fait-il de son côté ?

Il réagit super bien. J'ai la chance d'être avec quelqu'un qui m'encourage et qui comprend les difficultés du métier comme le fait de ne pas être forcément là tout le temps. Il me soutient beaucoup. Il n'est pas du tout dans ce milieu là, enfin il est artiste aussi, mais pas dans le même milieu.

Vous avez souvent dit que vous doutiez beaucoup et aviez du mal à vous sentir légitime en tant que chanteuse. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?

J'ai toujours des doutes mais ce qui me les enlève c'est que je bosse comme une dingue. Je fais tout pour essayer de me respecter moi-même. Il faut se faire confiance, c'est ça la chose la plus importante à prendre en compte.

Après toutes les épreuves que vous avez traversées, qu'est-ce qui vous a aidé à reprendre confiance ?

Rien que de revenir dans l'émission. J'avais très très peur mais faire des choses qui font peur et me dire qu'il s'agit de ma vie, que c'est moi ma pire ennemie... plus je me disais ça, plus ça me donnait envie d'essayer et de tester des choses plus dangereuses. Et à force, je ressens une force en moi qui m'apporte beaucoup de confiance, c'est plus quelque chose d'interne que l'idée de passer à la télé ou dans les journaux.

Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?

Je réfléchis à des choses mais c'est encore très flou mais là le but pour moi c'est vraiment de partir en tournée, les concerts, retrouver les gens, pouvoir les remercier, parce que je suis là grâce à eux.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.