The Voice : Un ex-gagnant "longtemps arnaqué", son rêve a tourné au cauchemar

Samedi 15 mai dernier, la candidate Marghe a remporté la nouvelle et dixième saison de The Voice. La jeune femme de 21 ans s'est démarquée en finale face à Jim Bauer, Mentissa et Cyprien, rendant ainsi fier son coach Florent Pagny. Elle espère désormais pouvoir lancer sa carrière dans la musique et a déjà plusieurs idées sur le chemin à prendre comme elle nous l'a confié lors d'une interview exclusive. Pour mettre en place son projet, Marghe a d'ores et déjà signé avec une maison de disques. Un passage que tous les gagnants du télé-crochet ont connu, comme Lilian Renaud avant elle.

En 2015, le jeune homme est ressorti victorieux de la 4e édition mais son conte de fées a été de courte durée. En effet, Lilian Renaud avait même mis un terme brutalement à sa carrière naissante, expliquant peu de temps après avoir fait un burn-out et vécu des déceptions. Le chanteur met ainsi aujourd'hui en garde Marghe. "Je lui conseillerais de suivre son instinct, qu'elle fasse absolument ce qu'elle a envie de faire en évitant d'écouter les discours auxquels elle va avoir droit dans ce milieu, où on va lui dire qu'il faut faire des concessions, qu'elle doit avoir confiance...", a-t-il déclaré auprès de Télé-Loisirs.

Lilian Renaud l'alerte également sur les escroqueries dont elle pourrait être victime. "C'est un métier avec diverses sources de revenus : on ne comprend pas toujours d'où vient l'argent entre les droits, les royalties et on se rend compte que les gens autour de vous se servent ici et là et au bout, il ne te reste plus rien ! Il faut donc faire bien attention, se renseigner, prendre éventuellement un avocat afin de rentabiliser et de voir un petit peu la couleur, le fruit de votre travail", a-t-il encore expliqué. Lilian Renaud n'est que trop bien calé sur le sujet, lui qui a été "arnaqué". "Je me suis fait arnaquer et pas qu'à mes débuts. Ça a duré longtemps. C'est pourquoi il faut être vigilant. Souvent vous entendez des artistes dire : 'J'ai de la chance, j'ai signé dans un gros label, j'ai plein de gens qui m'entourent...'. Justement il faut bien faire attention à qui vous entoure", a-t-il conclu. Le message est passé !