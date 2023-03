Diaporama : "Je me dois d'être très bonne" : Julia Vignali assume être pistonnée par son mari Kad Merad

1 / 17 "Je me dois d'être très bonne" : Julia Vignali assume être pistonnée par son mari Kad Merad

2 / 17 Bonne nouvelle pour Julia Vignali ! L'animatrice renouera bientôt avec ses premières amours Kad Merad et sa compagne Julia Vignali - Photocall du dîner de la 44ème cérémonie des César au Fouquet's à Paris. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

3 / 17 Elle sera bientôt à l'affiche d'une mini-série Canal + réalisée par Olivier Baroux... et Kad Merad, son mari ! Exclusif - Julia Vignali lors de la soirée du grand gala du "Marrakech du Rire 2022" pour la 10ème édition au palais El Badiî à Marrakech, Maroc, le 18 juin 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

4 / 17 La star de "Télématiné assume avoir été "pistonnée" et sait pertinemment qu'en raison de ce coup de pouce, elle n'a pas le droit à l'erreur. Exclusif - Julia Vignali et son compagnon Kad Merad - Les célébrités lors du festival "Marrakech du Rire 2018" à Marrakech, Maroc, le 24 juin 2018. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

5 / 17 "Il faut que je sois excellente dans ce rôle. J'ai été évidemment pistonnée, Kad et O ont pensé à moi puisqu'ils me voient tous les matins prendre l'antenne et faire le rôle qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire présentatrice télé. Donc très logiquement, ils ont pensé à moi mais en vrai c'est un clin d'oeil je n'ai qu'une journée de tournage" a-t-elle fait savoir sur RTL Exclusif - Julia Vignali - Arrivées de l'émission "Vivement Dimanche" qui sera diffusée le 17 octobre 2021 au Studio Gabriel à Paris, France, le 13 octobre 2021. © Christophe Clovis/ Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

6 / 17 "J 'ai un rôle qui aurait pu être donnée à une autre comédienne. Je me dis que je me dois non seulement d'être bonne, mais très bonne !" Kad Merad et sa compagne Julia Vignali - Avant-première du film "Le Nouveau Jouet" au Grand Rex à Paris le 9 octobre 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

7 / 17 Espérons pour le couple que cette collaboration n'entame pas son amour Exclusif - Kad Merad et sa compagne Julia Vignali - Présentation du livre "48 2/3" de Christian Jeanpierre au Rugby Club à Paris, le 30 novembre 2015. Christian Jeanpierre est journaliste et commentateur sportif arrivé dans l'équipe de TéléFoot en 1988 sur TF1, il a suivi, depuis, toutes les Coupes du Monde de Foot et de Rugby pour TF1. En 2006, Le Monde lui a décerné le prix du meilleur commentateur. © BestImage, Denis Guignebourg / Bestimage

10 / 17 Exclusif - Julia Vignali - Enregistrement de l'émission "Les 50 ans du Disco, les stars chantent pour le Sidaction" au Dôme de Paris, France, le 15 mars 2023, diffusée le 25 mars sur France 2. © Guirec-Moreau/Bestimage © BestImage, Cyril Moreau - Coadic Guirec / Bestimage

11 / 17 Exclusif - Julia Vignali - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche", présentée par M.Drucker et diffusée le 17 octobre sur France 2 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

13 / 17 Julia Vignali - Soirée de lancement du Sidaction 2023 au théâtre Edouard VII à Paris le 6 mars 2023. © Rachid Bellak © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

14 / 17 Kad Merad et sa compagne Julia Vignali, lors de la cérémonie de clôture de la 12e édition du Festival du film Lumière à Lyon, du 10 au 18 octobre 2020. Le festival rend, cette année, hommage aux cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, doubles lauréats de la Palme d'Or. Lyon, le 16 octobre 2020. © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage © BestImage, Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage

15 / 17 Kad Merad et sa compagne Julia Vignali - 6ème édition de la cérémonie des Magritte du cinéma à Bruxelles en Belgique le 6 février 2016. © BestImage, ALAIN ROLLAND/ IMAGEBUZZ/ BESTIMAGE

