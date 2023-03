"Je me dois d'être très bonne" : Julia Vignali assume être pistonnée par son mari Kad Merad

Avant de débarquer aux commandes de Télématin au côté de Thomas Sotto sur France 2, Julia Vignali était l'une des stars de l'animation d'M6. Désireuse de se consacrer à de nouveaux projets, l'animatrice a fait ses adieux à la Six pour atterrir sur le service public et redonner du sens à la matinale. Mais si la présentation lui colle à la peau, le premier métier de Julia Vignali était celui de comédienne. En 2018, elle a notamment joué dans pas moins de trois films : Brillantissime de Michèle Laroque, La Ch'tite famille de Dany Boon et Le Doudou de Julien Hervé. Elle fera très bientôt son retour dans la comédie, non pas sur grand écran mais dans une mini-série adaptée des films Mais qui a tué Pamela Rose dont les réalisateurs ne sont autres qu'Olivier Baroux... et son mari Kad Merad !

Invitée d'On refait la télé sur RTL ce samedi 25 mars, Julia Vignali s'est penchée sur cette nouvelle aventure qui l'attend. D'ailleurs, elle assume totalement le fait d'avoir "été pistonnée par son mari Kad" : "Oui, mais c'est vrai évidemment ! Qu'est ce que vous voulez que je vous dise ?" Si le coup de pouce de l'acteur est une évidence, Julia Vignali ne compte pas se reposer sur ses acquis. Elle sait qu'elle est attendue au tournant par son homme et par le public qui ne risque pas de la louper si sa prestation ne s'avère pas au top.

"Il faut que je sois excellente dans ce rôle. J'ai été évidemment pistonnée, Kad et O ont pensé à moi puisqu'ils me voient tous les matins prendre l'antenne et faire le rôle qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire présentatrice télé. Donc très logiquement, ils ont pensé à moi mais en vrai c'est un clin d'oeil je n'ai qu'une journée de tournage." Julia Vignali est loin d'être sereine à l'idée de mal faire, prise par "l'anxiété de me dire qu'effectivement, j'ai un rôle qui aurait pu être donnée à une autre comédienne" : "Je me dis que je me dois non seulement d'être bonne, mais très bonne !" Le tournage est prévu pour le 5 avril prochain.