"J'ai un bon caractère..." : Julia Vignali en froid avec Thomas Sotto ? Elle répond enfin aux rumeurs !

"Il n'y pas d'engueulades. Il y a un journaliste et une animatrice. Il me kiffe et je l'aime énormément. J'ai un bon caractère et lui-même est un journaliste exigeant et forcément ça discute, mais ça ne s'engueule pas. Ces rumeurs sortent de nulle part !", peut-on l'entendre insister avec détermination dans un court extrait de l'émission publié sur Twitter.

Concernant son avenir aux commandes de Télématin, Julia Vignali affirme vouloir rester. En revanche, elle n'a aucune information sur les projets de son acolyte. "J'aime beaucoup Thomas Sotto, mais ma carrière n'est pas entièrement liée à ses décisions. Je continue Télématin l'année prochaine avec grand plaisir! Je pense que tant qu'il ne me parle pas, c'est qu'il n'a pas pris sa décision. Et je sais que je ne l'apprendrai pas par la presse. Je connais Thomas et je sais qu'il m'apprécie beaucoup donc je serai probablement la première personne informée", a-t-elle conclu.

Absent lundi 20 mars dans Télématin, une absence prévue et programmée, Thomas Sotto est depuis mardi 21 mars de retour à l'antenne.

Pour rappel, le 11 mars dernier, Thomas Sotto avait émis des réserves quant à son envie de rester aux commandes du programme. Affaire à suivre...