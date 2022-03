Julia Vignali revient sur son accouchement désastreux : "Dix-sept heures avec des instruments..."

On a l'habitude de la voir en couple au bras de Kad Merad, son partenaire depuis 2016. Le comédien était tombé amoureux de Julia Vignali en la voyant à la télévision, dans l'émission La Maison des Maternelles... et a fini par voir tous ses rêves se réaliser. Mais il n'est pas le seul homme de la vie de l'animatrice. Elle a un grand fils de 15 ans, baptisé Luigi, qu'elle a eu avec un scénariste prénommé Julien, qu'elle a épousé en 2012 et a quitté en 2014.

Je me dis que j'aimerais bien revivre ça

C'est justement pour les 20 ans de La Maison des Maternelles que Julia Vignali a accepté d'en dire plus, sur France 2, à propos de son seul et unique accouchement. Un moment qu'elle décrit comme "la plus belle expérience" de sa vie... mais qui n'a pas été tout rose. "J'ai accouché un dimanche de décembre, il faisait très froid, et souvent quand je passe devant l'hôpital Saint-Antoine un dimanche, je me dis, tiens j'irai bien accoucher, plaisante-t-elle. Pour refaire cette expérience de l'accouchement qui, avec le recul, n'a pas été géniale. Sur le moment je n'avais pas compris que ce n'était pas génial, je pensais que tout le monde accouchait en dix-sept heures avec des instruments. Après j'ai compris qu'on pouvait faire autrement. Et je me dis que j'aimerais bien revivre ça."

J'ai mis des heures et des heures à accoucher

Julia Vignali a donné naissance à Luigi il y a 15 ans mais elle n'oubliera jamais ce mélange de joie, de douleurs et d'incompréhension. Avec l'expérience, la compagne de Kad Merad se préparerait autrement, comme elle l'a confirmé à Maïtena Biraben. "Je pense que je préparerais mon accouchement, a-t-elle avoué. Je ne demanderai pas la péridurale dès la première contraction parce que du coup, j'ai mis des heures et des heures à accoucher. Je demanderai à la sage femme de ne pas me monter sur le ventre, même si elle croyait bien faire à l'époque, certainement. Et puis j'aurais marché, aussi, pendant mon accouchement. Je suis restée les quatre fers écartés pendant dix-sept heures !"