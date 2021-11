Diaporama "Je vais bien mieux" : Meghan Markle rassure après avoir eu des pensées suicidaires

Interview de Meghan Markle et de son mari le prince Harry avec la présentatrice américaine Oprah Winfrey pour CBS © Capture TV CBS via Bestimage

Interview de Meghan Markle et de son mari le prince Harry avec la présentatrice américaine Oprah Winfrey pour CBS © Capture TV CBS via Bestimage

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex,James Mountbatten-Windsor, vicomte Severn, Savannah Phillips, Isla Phillips - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

Interview de Meghan Markle et de son mari le prince Harry avec la présentatrice américaine Oprah Winfrey pour CBS © Capture TV CBS via Bestimage

7 / 11

Meghan Markle présente son premier livre pour enfants "The Bench", illustré par C.Robinson et relatant la relation entre un père et son fils, vue par les yeux de sa mère. Los Angeles. Le 27 octobre 2021.