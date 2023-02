Diaporama : "Le début des hostilités" : Ménage à trois pour Patrick Chesnais et l'auteur d'un tube légendaire

"Le début des hostilités" : Ménage à trois pour Patrick Chesnais et l'auteur d'un tube légendaire

Exclusif - Patrick Chesnais et Pierre Palmade - Dédicace du nouveau roman de Sacha Sperling "Le fils du pêcheur" aux éditions Robert Laffont à l'Hôtel Costes à Paris le 6 septembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

En France, à Paris, sur le plateau de l'émission "Bienvenue chez Guy Béart", Pierre BAROUH, Anouk AIMEE et Yves MONTAND. Le 20 juin 1967 © Bernard Leguay via Bestimage © BestImage, Bernard Leguay

Patrick Chesnais et le chanteur Vianney (Vianney Bureau) lors de l'inauguration du chalet éphémère "Les Neiges Courchevel" sur la terrasse de l'hôtel Barrière Le Fouquet's à Paris, France, le 27 novembre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

Exclusif - Patrick Chesnais et Diane Kurys - Dédicace du nouveau roman de Sacha Sperling "Le fils du pêcheur" aux éditions Robert Laffont à l'Hôtel Costes à Paris le 6 septembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

Exclusif - Jordan de Luxe et Patrick Chesnais - Enregistrement de l'émission "Chez Jordan" à Paris le 9 janvier 2023. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, Cédric Perrin

En France, à Paris, portrait de Francis LAI lors de l'émission SHOW PIERRE BAROUH. Le 5 février 1969 © Bernard Leguay via Bestimage © BestImage, Bernard Leguay

Patrick Chesnais et Olga Kurylenko à l'avant-première du film policier "L'Empereur de Paris" au cinéma Gaumont-Opéra à Paris, France, le 10 décembre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

26 / 27