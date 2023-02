"Le début des hostilités" : Ménage à trois pour Patrick Chesnais et l'auteur d'un tube légendaire

C'est une autobiographie d'un genre très particulier que Patrick Chesnais, grand acteur de théâtre et de cinéma, a décidé de sortir ce jeudi : à 75 ans, il livre ses conseils à la jeunesse et aborde son propre passé sous forme de lettres d'excuses. Et c'est notamment à un auteur en particulier que l'une d'entre elles s'adresse : Pierre Barouh, avec qui il révèle avoir vécu un ménage à trois.

Si son nom ne vous dit rien, sa carrière parle en revanche pour lui : l'homme a notamment écrit le tube A bicyclette pour Yves Montand et les chansons de l'énorme succès Un homme et une femme. En 1976, tous les deux se rencontrent en participant au film Les naufragés de l'île de la Tortue, qui se tourne en Dominique. Et vont connaître une histoire très particulière.

"Il y avait Pierre Barouh et Dominique C., sa petite amie [probablement Dominique Constanza, l'actrice du film, ndlr], et moi, son petit ami aussi (de Dominique). Je m'explique, nous jouions Jules et Jim tous les trois. [...] Jules et Jim avec tranquillité, sans drame, tout en douceur. Tout ça était normal, marrant, sensuel. On déroulait : une nuit à lui, une nuit à moi, la journée tous les trois inséparables", révèle l'acteur, qui se doute que l'histoire va "pencher d'un côté" à un moment donné.

"Je n'avais pas envisagé les dégâts"

Cependant, le père d'Emilie Chesnais pense que la fameuse Dominique va choisir son ami. "Pierre était beau mec, beau parleur, chanteur et compositeur à succès, à la réputation sulfureuse, ayant eu nombre de liaisons avec des femmes à la beauté fatale", se souvient-il, avant de faire de lui-même une description peu flatteuse. "Acteur débutant, c'était mon premier film. Sorti de nulle part, grand échalas à la moustache inégale, craintif ('est-ce que je vais y arriver ?'), loin de chez moi, un peu perdu, asocial parfois, atypique, décalé décidément".

Mais la jeune femme finit par faire son choix : au lieu de rester sur le bateau avec son petit ami, elle choisit d'habiter à l'hôtel avec le père de Ferdinand Chesnais, décédé brutalement. Un choix qui ne plait pas à Pierre Barouh et marque la fin de leur aventure à trois : "Ce fut le début des hostilités. Le lendemain, sur le tournage, mon 'bonjour' insistant à Pierre n'obtint aucune réponse, plutôt un silence redoutable et un visage ostensiblement tourné de l'autre côté. La blessure narcissique avait donc frappé un grand coup, chez Pierre. Plus de cocktails, de rires, de chansons, et d'ailleurs, à la première occasion, Barouh qui s'entendait très mal avec Jacques Rozier, le metteur en scène, s'envola vers Paris".

Si cette histoire est loin aujourd'hui, Patrick Chesnais est le seul à s'en souvenir : Pierre Barouh, qui a refait sa vie ensuite, est mort brutalement en 2016. Dominique Constanza, quant à elle, s'est suicidée en 2013. Et malgré le fait qu'il ait lui-même refait sa vie (il a eu trois enfants, de trois femmes différentes), l'acteur s'excuse : "Pardon, Pierre, je n'avais pas envisagé les dégâts que le choix de cette jeune fille aux cheveux courts causerait. Je fais le malin mais en d'autres occasions, j'ai morflé moi aussi".