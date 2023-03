"Deux vieux machos bourrés" : Patrick Chesnais et son attitude "machiste" face à une très grande star

Patrick Chesnais, qui fait partie du casting du film la Lectrice, diffusé ce vendredi soir sur France 5, publiait en février dernier aux éditions de l'Archipel Lettres d'excuses. Un ouvrage dans lequel l'époux de Josiane Stoléru s'adresse "à tous ceux [qu'il a] blessés, délaissés, à [qu'il n'a] pas fait attention ou pas suffisamment, privilégiant [son] plaisir, [son] envie avant tout". La page 89 de ce livre est dédiée à la célèbre actrice britannique Naomi Watts.

"Au dîner organisé par Gilles Jacob dans les salons dorés de l'hôtel Carlton de Cannes pendant le festival, le hasard me plaça en face de Naomi Watts. J'avais à mes côtés un jeune metteur en scène Brésilien célèbre avec qui je sympathisai. Naomi s'exprimait en anglais. L'heure aidant et les grands crus facilitant, avec mon nouveau pote Brésilien qui maîtrisait parfaitement le français, nous commençâmes à rendre un hommage sémantique et machiste à notre voisine de table", révèle l'acteur.

"Il était question de sa silhouette parfaite, de sa poitrine enivrante, de sa bouche gourmande, ses yeux prometteurs, ses cheveux si sensuels, ses doigts ensorcelants...Deux vieux machos bourrés détaillaient les promesses érotiques de la muse de David Lynch, à l'époque", ajoute-il. Une attitude complètement déplacée. Sans compter que son ami et lui pensaient être protégés par la barrière de la langue, et ainsi s'exprimer "en toute impunité".

Manque de bol pour eux, l'ex-compagne Liev Schreiber - avec qui elle a deux fils prénommés Alexander et Samuel - a parfaitement compris leur conversation. "S'il vous plaît, pouvez-vous me passer un peu de pain ? Non, pas de seigle, je préfère le pain blanc. Merci infiniment", a-t-elle demandé à Patrick Chesnais, juste après sa discussion honteuse avec son ami Brésilien. Une phrase qu'elle a prononcée "dans un français parfait", ce qui signifie donc que c'est à ce moment-là que les deux hommes se sont rendus compte de leur erreur et se sont probablement sentis ridicules.